自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

10/2停班課 高雄三大醫學中心應變門診服務

2024/10/01 22:01

〔記者黃良傑／高雄報導〕強颱山陀兒來襲！高雄市府今（1日）晚宣布明（2）日停班停課防災，高雄榮總、長庚、高醫陸續宣布暫停一般門診，不過，為保障民眾颱風期間就醫權益，決定開設颱風特別門診，急診也照常服務、應變。

高榮表示明天所有門診、約診、檢查、檢驗等項目，均全數暫停，原掛號及排診也取消，但手術、大型檢驗、門診手術等，可於明日上班時間聯繫確認，或更改、安排，如需回診，需在4週內持停班當日掛號資料至櫃檯加診，不過，住院、急診都會正常服務。

高雄長庚也宣布因應停班停課，明日門診服務，均暫停服務，另開設的特別門診，原本預約民眾不予保留，也不列入未到診計算，颱風解除警報後1個月內，持預約單至櫃檯加號，或另於網路／APP預約掛號即可，至於明天已預約的檢驗、手術者，可致電原預約單位或另調整預約時段，急診則照常。

強颱山陀兒來襲高雄2日停班停課，高雄三大醫學中心應變門診服務，圖為長庚醫院外觀。（資料照）

強颱山陀兒來襲高雄2日停班停課，高雄三大醫學中心應變門診服務，圖為長庚醫院外觀。（資料照）

強颱山陀兒來襲高雄2日停班停課，高雄三大醫學中心應變門診服務。（醫院提供）

強颱山陀兒來襲高雄2日停班停課，高雄三大醫學中心應變門診服務。（醫院提供）

高醫附設中和紀念醫院緊急公告，明天將開設天然災害彈性門診，但夜間門診停診，復健門診及健康管理中心均暫停服務，公費流感和新冠疫苗快速施打站，也暫停服務，不過，血液透析室、急診、住院，以及預約的手術明照常服務，如果無法如期就醫者，可聯絡院方協助1個月內加掛。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中