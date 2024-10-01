10/2停班課 高雄三大醫學中心應變門診服務

〔記者黃良傑／高雄報導〕強颱山陀兒來襲！高雄市府今（1日）晚宣布明（2）日停班停課防災，高雄榮總、長庚、高醫陸續宣布暫停一般門診，不過，為保障民眾颱風期間就醫權益，決定開設颱風特別門診，急診也照常服務、應變。

高榮表示明天所有門診、約診、檢查、檢驗等項目，均全數暫停，原掛號及排診也取消，但手術、大型檢驗、門診手術等，可於明日上班時間聯繫確認，或更改、安排，如需回診，需在4週內持停班當日掛號資料至櫃檯加診，不過，住院、急診都會正常服務。

請繼續往下閱讀...

高雄長庚也宣布因應停班停課，明日門診服務，均暫停服務，另開設的特別門診，原本預約民眾不予保留，也不列入未到診計算，颱風解除警報後1個月內，持預約單至櫃檯加號，或另於網路／APP預約掛號即可，至於明天已預約的檢驗、手術者，可致電原預約單位或另調整預約時段，急診則照常。

強颱山陀兒來襲高雄2日停班停課，高雄三大醫學中心應變門診服務，圖為長庚醫院外觀。（資料照）

強颱山陀兒來襲高雄2日停班停課，高雄三大醫學中心應變門診服務。（醫院提供）

高醫附設中和紀念醫院緊急公告，明天將開設天然災害彈性門診，但夜間門診停診，復健門診及健康管理中心均暫停服務，公費流感和新冠疫苗快速施打站，也暫停服務，不過，血液透析室、急診、住院，以及預約的手術明照常服務，如果無法如期就醫者，可聯絡院方協助1個月內加掛。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法