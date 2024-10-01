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健康 > 杏林動態

基隆10/2停班課 基隆醫院開設7科特別門診

2024/10/01 22:05

明天放颱風假，衛生部基隆醫院開設7科特別門診。（記者盧賢秀攝）

明天放颱風假，衛生部基隆醫院開設7科特別門診。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕因應山陀兒颱風明天（2）停班停課，衛福部基隆醫院開設7科特別門診，基隆長庚（含情人湖院區）門診與檢查全面暫停。

基隆醫院急診24小時照常服務，特別門診包括內科系（肝膽腸胃科） 陳永發、內科系（腎臟科）李建宏、外科系（外科）何正中、外科系（神經外科）詹國慶、兒科卜令柚、皮膚科陳惠仙、精神科武維馨。

原先預排住院者改期、預排血液透析者全天照常服務，預排手術者僅提供病房急症與急診服務，其他改期受檢，此外預排無痛大腸鏡者、胃鏡檢查、心導管、腹部超音波、腦波、腦血管超音波、肌電圖、碎石檢查及其他檢查項目者，都改期受檢。

基隆長庚（含情人湖院區）之門診與檢查全面暫停服務，住院、手術、急診及透析服務均照常服務。

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