自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

孕期確診乳癌 勇敢抗癌平安產子

2025/01/24 05:30
孕期確診乳癌 勇敢抗癌平安產子

▲蔡小姐（中）懷孕中期發現罹患乳癌，接受中榮乳房外科與婦產科醫療團隊治療，生下健康男寶寶，且復原良好。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

孕期確診乳癌 勇敢抗癌平安產子

▲蔡小姐全家福。 （記者蔡淑媛攝）

40歲的蔡小姐2年多前懷孕第2胎5個多月時，感覺左乳刺痛癢，摸到硬塊，就醫檢查確診罹患乳癌第2期，毅然決定在懷孕期間接受對母胎相對安全的前導性化療，生下健康男寶寶後，接著進行全乳切除重建，並完成放療、輔助性口服化療，現在持續接受停經針及抗荷爾蒙治療，恢復良好。

台中榮總婦女醫學部主任陳威志指出，婦女在懷孕期間也可能罹癌，其中乳癌為妊娠期婦癌發生率第1名；中榮乳房外科醫師林慈恩指出，妊娠期乳癌發生的機率約為每3000至10000次懷孕中會有1例，懷孕及哺乳期間，因荷爾蒙變化會使乳腺組織較為緻密，可能影響早期病灶的發現。

林慈恩建議，孕婦在懷孕期間也要留意乳房的變化，如有摸到硬塊、不均勻等異常感覺，應及早就醫檢查，可透過無輻射疑慮之超音波檢測，及時診治。

產後持續化療 復原狀況良好

林慈恩說，蔡小姐懷孕時接受超音波檢查在左乳有2顆約2-3公分的腫瘤，及穿刺切片確診。根據孕期階段及癌症分期，進行前導性化學治療，並定期進行胎兒監測，足月生下健康男寶寶後，再做正子斷層掃描，確診為管腔細胞B型乳癌合併腋下淋巴轉移，持續完成化療後，檢查也看不到腫瘤。

蔡小姐接受全乳切除、腋下淋巴廓清及義乳重建手術，最後進行放療，及1年的輔助性口服化療，目前持續接受停經針及抗荷爾蒙治療。昨天她說，在懷孕治療期間有腹中的孩子陪伴，一點也不孤單，丈夫把大兒子照顧得很好，感謝家人的支持。

林慈恩說，懷孕期間罹患乳癌有多種治療選擇，會依孕期階段、乳癌類型及分期等情況，規劃最適合的治療方案，在第2至第3孕期（14-32週）發現時，可先安排前導性化學治療，產後再接續治療；懷孕初期發現早期乳癌，可考慮手術治療；懷孕後期確診，可待生產後再開始治療。

中榮婦產科醫師陳雅芳提醒，懷孕期間會增加心肺功能負擔，如有心臟病、甲狀腺疾病及糖尿病也可能加重病情，應提高警覺。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中