孕期確診乳癌 勇敢抗癌平安產子

▲蔡小姐（中）懷孕中期發現罹患乳癌，接受中榮乳房外科與婦產科醫療團隊治療，生下健康男寶寶，且復原良好。（記者蔡淑媛攝）

記者蔡淑媛／台中報導

▲蔡小姐全家福。 （記者蔡淑媛攝）

40歲的蔡小姐2年多前懷孕第2胎5個多月時，感覺左乳刺痛癢，摸到硬塊，就醫檢查確診罹患乳癌第2期，毅然決定在懷孕期間接受對母胎相對安全的前導性化療，生下健康男寶寶後，接著進行全乳切除重建，並完成放療、輔助性口服化療，現在持續接受停經針及抗荷爾蒙治療，恢復良好。

台中榮總婦女醫學部主任陳威志指出，婦女在懷孕期間也可能罹癌，其中乳癌為妊娠期婦癌發生率第1名；中榮乳房外科醫師林慈恩指出，妊娠期乳癌發生的機率約為每3000至10000次懷孕中會有1例，懷孕及哺乳期間，因荷爾蒙變化會使乳腺組織較為緻密，可能影響早期病灶的發現。

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林慈恩建議，孕婦在懷孕期間也要留意乳房的變化，如有摸到硬塊、不均勻等異常感覺，應及早就醫檢查，可透過無輻射疑慮之超音波檢測，及時診治。

產後持續化療 復原狀況良好

林慈恩說，蔡小姐懷孕時接受超音波檢查在左乳有2顆約2-3公分的腫瘤，及穿刺切片確診。根據孕期階段及癌症分期，進行前導性化學治療，並定期進行胎兒監測，足月生下健康男寶寶後，再做正子斷層掃描，確診為管腔細胞B型乳癌合併腋下淋巴轉移，持續完成化療後，檢查也看不到腫瘤。

蔡小姐接受全乳切除、腋下淋巴廓清及義乳重建手術，最後進行放療，及1年的輔助性口服化療，目前持續接受停經針及抗荷爾蒙治療。昨天她說，在懷孕治療期間有腹中的孩子陪伴，一點也不孤單，丈夫把大兒子照顧得很好，感謝家人的支持。

林慈恩說，懷孕期間罹患乳癌有多種治療選擇，會依孕期階段、乳癌類型及分期等情況，規劃最適合的治療方案，在第2至第3孕期（14-32週）發現時，可先安排前導性化學治療，產後再接續治療；懷孕初期發現早期乳癌，可考慮手術治療；懷孕後期確診，可待生產後再開始治療。

中榮婦產科醫師陳雅芳提醒，懷孕期間會增加心肺功能負擔，如有心臟病、甲狀腺疾病及糖尿病也可能加重病情，應提高警覺。

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