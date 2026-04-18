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健康 > 名人健康事

健康網》田蕊妮抗癌路再起波瀾 醫示警：這症狀恐非感冒

2026/04/18 21:32

港星田蕊妮（左）驚爆癌症復發，她的夫婿杜汶澤決定全面停工，陪老婆抗癌。根據澄清醫院中港分院衛教資料，肺腺癌病人約有55%的比例具有EGFR（表皮生長因子受體）基因突變。（取自杜汶澤IG）

港星田蕊妮（左）驚爆癌症復發，她的夫婿杜汶澤決定全面停工，陪老婆抗癌。根據澄清醫院中港分院衛教資料，肺腺癌病人約有55%的比例具有EGFR（表皮生長因子受體）基因突變。（取自杜汶澤IG）

〔健康頻道／綜合報導〕港星田蕊妮前（2024）年確診肺腺癌初期，日前一直低燒不斷，找不到原因，直到春節時進行淋巴切片檢查，才確認癌細胞復發，罹患淋巴癌。

根據澄清醫院中港分院衛教資料指出，肺腺癌的腫瘤大小，由1公分成長到10公分，約需5年時間。從最初侵犯鄰近的淋巴腺、肋膜、肋膜腔或肋骨，尤其最容易轉移到骨骼、肝臟、腦部、腎上腺等器官，需要安排影像檢查，確定有無轉移與判定腫瘤分期。非小細胞癌，又可細分為：肺腺癌（70%）、鱗狀上皮細胞癌（20%）、大細胞癌（約5%）

田蕊妮與夫婿杜汶澤已移居台灣6年，是在一次例行身體檢查中意外發現。當時的檢查結果顯示其肺部有陰影，經過進一步確認，診斷為非常初期的肺腺癌（零期）。進行微創手術，切除約5%-8%的肺組織。未料，年前低燒不斷，尋求中西醫診治都找不到病因，在接受淋巴切片檢查後，才正式確認於淋巴位置發現癌細胞，證實癌症復發。

根據國泰醫院衛教資料指出，非小細胞肺癌（包含鱗狀上皮細胞癌、腺癌、及大細胞癌等）之分期依肺腫瘤之大小及侵犯程度分為一、二、三、四期：

●第一期：腫瘤尚在肺臟內部，未轉移至淋巴結。中央型肺癌會有咳嗽和多痰等自覺症狀、周圍型肺癌則沒有任何徵狀。

●第二期：已經轉移到肺門淋巴結。

●第三期：轉移已達縱膈淋巴結，或即將擴大到鄰接的食道、胸膜、胸壁、心膜、膈膜等。

●第四期：已造成惡性肋膜腔積液或轉移到對側肺臟、脊椎骨、腦部、肝臟、皮膚等遠處的組織。

澄清醫院中港分院表示，主要臨床症狀為胸悶或胸痛，導致患者頻繁出現呼吸不順或氣喘。若慢性咳嗽超過兩週還未痊癒，且沒有感冒、發燒現象，則應立即安排就醫檢查。其他症狀包括，出現疲勞感、體重減輕、食慾不佳、吞嚥困難、聲音嘶啞、頸部與鎖骨淋巴結會出現腫塊，或身體其他部位有莫名疼痛感，一定要提高警覺，小心有可能是肺腺癌的警訊。

依據台灣研究報告，肺腺癌病人約有55%的比例具有EGFR（表皮生長因子受體）基因突變。晚期的肺腺癌且EGFR突變陽性病人，應第一線接受EGFR標靶藥物治療。另外，約4至5%的肺腺癌病人，具有「ALK基因重組」，此類ALK陽性的晚期病人亦應優先以ALK標靶藥物治療。

據了解，田蕊妮與杜汶澤決定暫停工，全心抗癌。田蕊妮表示，將接受標靶藥治療，目前狀況穩定。

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