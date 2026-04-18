健康網》中風不是一次就結束！ 廖峻3度發作 醫揭復發高峰期

本土藝人廖峻（左）三度中風滿1年。根據台中榮總衛教資料指出，腦中風後再次發生的風險相對較高，尤其是在未積極控制危險因子的情況下，需格外小心。（取自臉書，資料照）



〔健康頻道／綜合報導〕本土藝人廖峻自2018年第一次中風開始，已經歷兩次，每次病情都加重，最嚴重的是去（2025）年又再次中風。歷經整整1年，兒子於社群上報平安，並透露目前廖峻不方便露面，法院傳喚會配合到底。

根據台中榮總衛教資料指出，腦中風後再次發生的風險相對較高，尤其是在未積極控制危險因子的情況下。醫學上稱這種情況為中風復發，研究顯示，在中風發生後的第一年內，復發率約為10%-15%，而5年內的復發率更可高達30%或以上。

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回顧73歲廖峻病史，第一次發生中風時，在2018年因步伐不穩，手腳無力，當時血壓飆至170。他曾透露，中風前不太愛喝水，又愛喝含糖飲料，再加上飲食不注意；但在休養期間，二度小中風又找上門。對廖峻最嚴重的一擊是第3次中風，這次被判定為腦出血，情況一度危急，同時也在治療期間接受心臟支架手術。據了解前兩次中風蠻已造成右側不便，第三次中風則左癱嚴重。

中榮指出，第一次中風後的損害，血管系統可能已經脆弱，增加後續中風的風險。只要病患高血壓、糖尿病、高膽固醇等仍未得到良好控制，或者是未按時服用抗血小板藥物（如阿司匹林）、他汀類藥物，或未改變不良生活習慣。如心房顫動（AF）、動脈硬化或頸動脈狹窄等情況未處理，可能導致血栓形成。

因此，中榮建議中風預防要確實到位，以下4點不得不重視：

●控制中風危險因子：

1.控制血壓：保持血壓在正常範圍內是預防再次中風的關鍵。

2.控制糖尿病：穩定血糖水平可以減少血管損傷的風險。

3.控制膽固醇：通過飲食和藥物控制膽固醇。

4.控制心律不整：治療和管理心臟疾病，如心房顫動，以減少血栓形成的風險。

●生活方式改變：

1.健康飲食：遵循低鹽、低脂、高纖維的飲食計劃，如地中海飲食。

2.保持體重：維持健康體重，減少肥胖相關的風險。

3.規律運動：每天進行適度運動，如步行、游泳或騎自行車。

4.戒菸：吸煙是中風的重要危險因子，戒煙可以顯著降低再次中風的風險。

●規律服藥：抗血小板或抗凝血藥，在外傷就醫時，須告知醫護人員，以防發生危險。

●定期追蹤：並依醫囑調整用藥與檢查，降低復發風險。

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