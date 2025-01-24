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春節流感料達高峰 彰基院長：24小時內使用抗流感藥物防重症

2025/01/24 09:57

彰基總院院長陳穆寬曾任台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長，是呼吸道疾病的專家，他說，為了讓大家安心過好年，彰基已全面備戰，藥物、防護、門診住院及加護病房通通準備到位。（記者張聰秋攝）

彰基總院院長陳穆寬曾任台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長，是呼吸道疾病的專家，他說，為了讓大家安心過好年，彰基已全面備戰，藥物、防護、門診住院及加護病房通通準備到位。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕明（25）天就是農曆春節9天連假的第一天，流感疫情也可能在過年期間達到高峰，並且在老年人、幼童及免疫低下的患者造成重症。彰基是雲林、彰化、南投唯一的醫學中心，更是守護重症的最後一道防線，彰基總院院長陳穆寬曾任台灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長，是呼吸道疾病的專家；陳穆寬表示，為了讓大家安心過好年，彰基已全面備戰，藥物、防護、門診住院及加護病房通通準備到位。

陳穆寬表示，流感症狀包括發燒、畏寒、喉嚨痛、咳嗽、全身肌肉痠痛、噁心嘔吐等，一旦出現呼吸困難、急促或發紺（缺氧）等高危險訊號，務必把握24小時內用藥的關鍵期。

陳穆寬說，彰基今（2025）年春節期間備有自費及公費克流感，一旦診斷符合條件，無需快篩即可立即使用公費藥物，降低重症與併發症的風險。

65歲以上長者、6歲以下幼童、慢性病患、孕婦、醫護等高風險族群，符合公費用藥資格者可免費使用克流感或瑞樂沙，一般服用為期五天。若想更便利，彰基也準備好一次劑型的自費藥物，包括口服紓伏效與針劑瑞貝塔，全力對抗流感重症及致死。

身為農業三縣市唯一的醫學中心，為了舒緩急診室的壓力，彰基特別在1月28日（除夕）至31日（初三）間，開設成人及兒童呼吸道傳染病門診，若出現流感症狀，別怕拖延，立刻就醫、及早服藥才有最好效果。

氣象署天氣預報，過年期間又有一波寒流來襲，提醒民眾做好保照，長者、幼童及慢性病患者更要提高警覺。彰基提醒，只要有發燒、咳嗽等症狀最好在家休息、避免外出，一旦出現流感症狀應儘快就醫，彰基特別門診與急診室不打烊，全力守護患者健康，希望大家都能度過一個平安又健康的新年！

民眾一旦出現流感症狀應儘快就醫，彰基特別門診與急診室不打烊，全力守護患者健康。（記者張聰秋攝）

民眾一旦出現流感症狀應儘快就醫，彰基特別門診與急診室不打烊，全力守護患者健康。（記者張聰秋攝）

過年期間，彰基在1月28日（除夕）至31日（初三），開設成人及兒童呼吸道傳染病門診，若出現流感症狀，別怕拖延，立刻就醫、及早服藥才有最好效果。（記者張聰秋攝）

過年期間，彰基在1月28日（除夕）至31日（初三），開設成人及兒童呼吸道傳染病門診，若出現流感症狀，別怕拖延，立刻就醫、及早服藥才有最好效果。（記者張聰秋攝）

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