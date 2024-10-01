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健康 > 杏林動態

雙和醫院、恩主公醫院開設颱風特別門診

2024/10/01 21:25

雙和醫院因應颱風影響，10月2日（三）將開設颱風特別門診。（部立雙和醫院提供）

雙和醫院因應颱風影響，10月2日（三）將開設颱風特別門診。（部立雙和醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕衛生福利部立雙和醫院表示，因應颱風影響，院方配合政府防颱政策，10月2日（三）將開設颱風特別門診，包含內科、外科、家醫科及兒科各一診；住院及急診維持正常運作，其餘門診及檢驗服務暫停，抽血檢驗僅開一樓櫃台，服務時間7點30分～16點，其餘詳情請見官網公告。

三峽恩主公醫院配合政府防颱政策，1.開設颱風特別門診，上午內、外、婦、小兒科各一診，下午內、外、婦科各一診，另開設兒科急門診，內視鏡中心正常服務，另外夜間門診暫停，其他各類門診預約檢查暫停服務。2.住院、急診、手術室及洗腎正常服務。3.慢箋領藥，電話預約領藥服務暫停，網路預約、現場領藥8點30分至下午16點在門診大樓藥局。

台北慈濟醫院因應山陀兒颱風來襲，10月2日（三）原門診全部暫停，只於上午開設內科、家醫科與小兒科颱風診，住院、血液透析、急診則維持正常服務。

至於抽血檢驗、排程檢查、門診手術、預防醫學中心健檢均暫停服務，台北慈濟社區長照、居家長照服務亦均暫停，相關服務異動請查詢醫院官網公告。

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