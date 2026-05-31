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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

化療、免疫治療都失效 新型抗癌注射讓15人未再檢測到腫瘤

2026/05/31 12:19

研究顯示，新型抗癌藥物Amivantamab在部分晚期頭頸癌患者身上出現治療反應；圖為皮下注射治療情境照。（，圖取自Freepik）

研究顯示，新型抗癌藥物Amivantamab在部分晚期頭頸癌患者身上出現治療反應；圖為皮下注射治療情境照。（，圖取自Freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項跨國臨床試驗顯示，一種新型抗癌注射藥物在部分晚期頭頸癌患者身上展現效果。英國《衛報》報導，研究團隊針對102名癌症已復發或擴散，且對化療與免疫治療失去反應的患者進行試驗，結果有43人出現治療反應，其中15人在治療後未再檢測到腫瘤。

研究成果將於美國臨床腫瘤學會（ASCO）年會發表。受試者均為頭頸癌患者，且疾病在接受標準治療後持續惡化。研究顯示，102名患者中有43人對治療產生反應，其中28人的腫瘤明顯縮小，15人在後續檢查中未再檢測到腫瘤。

倫敦癌症研究院（Institute of Cancer Research）教授哈林頓（Kevin Harrington）表示，這些患者的癌症已對化療及免疫治療產生抗藥性，現有治療選項相當有限，因此這項結果格外受到關注。

參與試驗的56歲患者華許（Carl Walsh）於2024年確診舌癌，在化療與免疫治療未見成效後加入試驗。他表示，治療前因腫脹與疼痛導致進食與說話困難，只能靠流質食物維持營養；接受治療後腫脹逐漸消退，目前已恢復正常飲食與工作。

藥物鎖定兩種癌細胞機制　同步協助免疫系統攻擊腫瘤

研究使用的藥物為Amivantamab，由美國嬌生公司（Johnson & Johnson）開發。該藥物以皮下注射方式給藥，並非癌症疫苗。研究團隊指出，它可同時封鎖兩種幫助癌細胞生長與逃避免疫攻擊的機制，並協助免疫系統辨識及攻擊腫瘤。

研究人員表示，這項藥物在肺癌患者身上也觀察到類似效果。目前全球約有60項臨床試驗正在評估其在肺癌、大腸癌、腦癌及胃癌等疾病的應用。

研究顯示，接受Amivantamab治療患者的整體存活期中位數為12.5個月。研究團隊指出，本次試驗聚焦於較難治療的頭頸癌患者族群，後續仍需更多研究確認療效能否延續，以及哪些患者最可能從治療中受益。

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