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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》阿嬤天天吃荔枝竟昏迷 營養師揭3禁忌：血糖恐大亂

2026/05/31 06:28

營養師高敏敏提醒，荔枝屬於GI水果，攝取時應掌握「3不原則」，避免血糖波動；示意圖。（圖取自freepik）

營養師高敏敏提醒，荔枝屬於GI水果，攝取時應掌握「3不原則」，避免血糖波動；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕夏季正逢香甜的荔枝產季，很多人都忍不住一顆接一顆。營養師高敏敏分享，門診曾有1位阿嬤特別愛吃荔枝，每天吃一串，結果導致血糖飆高，昏迷送醫。提醒荔枝屬於GI水果，攝取時應掌握「3不原則」，除糖尿病、高血脂、控制醣份者須注意份量，避免血糖波動；若空腹吃太多，也可能造成俗稱「荔枝病」的低血糖症狀；建議一次吃5-6顆為限、一天吃1-2次即可，才能為健康加分。

高敏敏於臉書粉專發文指出，夏天盛產的荔枝，小小一顆經常讓人忍不住一顆接一顆。不過，因荔枝屬於高GI水果，空腹食用會刺激胰島素分泌過多，反而讓血液中的葡萄糖含量大量下降，血糖控制不佳者極易出現無力、冒冷汗與突發性低血糖。提醒若出現不適，應立刻補充糖水或果汁救急，如果無法改善，應盡速就醫。

攝取荔枝3不原則

高敏敏並進一步說明，吃荔枝的「3不原則」，提醒了解營養攝取技巧，才能真正幫健康加分：

不要空腹吃荔枝：荔枝是高GI食物 空腹食用會刺激胰島素分泌過多、讓血中的葡萄糖含量再大量下降，血糖控制不佳者 很容易會有低血糖、沒力、冒冷汗等狀況。

不要一次吃過量的荔枝：尤其糖尿病、高血脂、控制醣份的人 更要注意份量，避免血糖波動、血脂肪飆高，同樣建議一次吃5-6顆即可。

不要吃沒熟的荔枝：未熟的荔枝容易影響醣值新生、抑制葡萄糖代謝路徑、造成血糖異常。

荔枝3大營養素

高敏敏補充說明，荔枝其實含有許多營養素，包括：1.維生素C有助保護細胞、修復組織；2.有機酸如檸檬酸、精氨酸、色氨酸等胺基酸，幫助提升新陳代謝；鉀可舒緩緊張焦慮。只要吃對方式和份量，不僅可控醣享健康，也為營養加分。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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