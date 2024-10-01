免疫負債仍影響 醫：新冠病毒持續演變 過往免疫力失效

公費流感、新冠疫苗10月1日同步開打。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年公費流感、新冠JN.1疫苗今天（10/1）同步開打，衛福部中區防疫指揮官、中國附醫感染中心副院長黃高彬指出，受到免疫負債影響，今年截至8、9月的流感重症人數去年整年度還要多，要到2026年才會恢復正常、與過去一樣，這1、2年仍有免疫負債，另外新冠疫情仍在持續，一旦感染新冠併發重症致死率是流感的11倍，如果同時感染流感、新冠則是4倍，提醒流感、及新冠JN.1疫苗都要接種。

黃高彬表示，受到免疫負債影響，今年截至8、9月的流感重症人數去年整年度還要多，要到2026年才會恢復正常、與過去一樣。（記者蔡淑媛攝）

今年首度「左流右新」疫苗，施打安全性問題受到關注，黃高彬表示，引用以色列2022、2023年，施打左流右新的副作用與單打新冠疫苗是一樣，為一般頂多頭痛、疲倦，施打部位痠痛，會在48小時消失，美國CDC也證實左流右新是安全，請民眾安心施打。

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黃高彬強調，今年這次新冠疫苗一定要打，今年疫苗是JN.1與過去施打的XBB完全不同，過去感染過新冠或是打過XBB、其他疫苗等，這對目前新的變異株是無效的，等於過去施打的新冠疫苗，或是感染過的新冠肺炎產生免疫力，完全歸零，這次的JN.1與XBB另外一分支病毒，種系不同，因此只有JN.1疫苗是有效。

公費流感、新冠疫苗10月1日同步開打。（記者蔡淑媛攝）

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