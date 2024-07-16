聯醫總院長蕭勝煌今退休 北市聯醫首長異動一次看

台北市立聯合醫院總院長蕭勝煌屆齡退休，由副院長王懋哲代理（記者江采蓁攝）

〔記者江采蓁／台北報導〕聯醫今（16）日舉行總院長暨院區院長交接典禮，總院長蕭勝煌屆齡退休，由副院長王懋哲代理；陽明院區院長陳冠仰屆齡退休，由泌尿科名醫邱逸淳陞任；而林森中醫昆明院區院長則由聯醫副總院長黃遵誠代理。

蕭勝煌表示，行政部分，他任內無法完成聯醫的組織修編，雖有反對聲音，但已做過可行性評估，應讓全體同仁知道這件事；硬體部分，第一志願是改建東區，但現暫無可行計畫，備案為中興院區自有地先改造。

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蕭勝煌強調，軟體部分，組織一定要轉型，否則聯醫恐無法再發展下去，但轉型是大工程，硬體則是不得不突破的地方；他也提到，COVID-19（武漢肺炎、新冠肺炎）是百年大疫，未來隨著大自然環境變化，是否會再遇到這種百年大疫，聯醫也要做好準備，但他可以很自豪地說，六都只有北市有自己的醫院，還能在12個行政區都提供即時醫療服務，「這是我們的優勢，也希望能繼續往前邁進。」

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