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健康網》新冠進入流行期！ 招名威：3症狀注意 別跟感冒搞混
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕暑假將至，很多人在「玩水後」爆發感冒症狀，以為自己「冷到」，事實上有可能是近距離接觸新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）確診者所致。然而，據疾管署統計，新冠疫情近期逐漸增溫，上週本土新增328例，估已進入流行期。毒理專家招名威表示，新冠和感冒症狀其實難區分，若是有喉嚨劇痛、高燒不退、嗅味覺異常等較具有特異性症狀者，要特別留意，不要因小失大。
中原大學生物科技學系副教授招名威在臉書專頁「招名威教授 毒理威廉」發文指出，根據疾管署監測資料顯示，上週新增328例新冠肺炎本土確定病例（併發症），較前一週新增263例上升；另上週新增20例死亡病例，較前一週新增26例下降，研判疫情上升且進入流行期。
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招名威進一步說，至於變異株分布方面，本土及境外檢出變異株均以JN.1為多，占比分別為64％及59%，近期呈緩降；另KP.2及KP.3的占比則略升，KP.2的占比分別為10%及22%，KP.3國內外占比皆為9%，持續監測變異株流行趨勢。
數據黑數大 籲不舒服仍要快篩
招名威表示，目前這些流行的病毒株所引發的症狀又回歸最初發燒、喉嚨爆痛的型態，但這數據老實說不太準，因為有太多的人有症狀卻都沒有篩，黑數太大了，很難精準評估，建議大家覺得不舒服還是要自行快篩一下。
招名威提醒，新冠症狀和一般感冒症狀其實很難區分，若是有喉嚨劇痛、高燒不退、嗅味覺異常等較具有特異性症狀者，要特別留意，不要因小失大了，也許罹患重症的機率不高，但若未妥善做好隔離防範，對於身邊的高風險族群來說仍相當危險。
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