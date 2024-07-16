榮總桃園分院長王智弘將接任聯醫總院長 北市衛局長提優點

台北市衛生局長陳彥元出席聯醫總院長暨院區院長交接典禮。（記者江采蓁攝）

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市立聯合醫院總院長蕭勝煌今年屆齡65歲退休，聯醫今（16）日舉辦總院長暨院區院長交接典禮，台北市衛生局長陳彥元受訪時也曝光新任院長人選將由現任台北榮總桃園分院長王智弘接任，他笑稱，過去幾任院長皆為聯醫體系出身，王智弘應是第一任有醫學中心院長經歷的，很難得有這麼好學經歷的人才。

聯醫今日於仁愛院區舉辦總院長暨院區院長交接典禮，陳彥元會後受訪表示，新任總院長將由王智弘接任，人事令約一、兩週內會出爐，應在一個月內就會到位；他提到，王智弘來自台北榮總桃園分院院長，在醫院經營管理和醫療專業上都非常優秀，過去也擔任過三軍總醫院院長，應是首位有醫學中心經歷的聯醫總院長，市府、衛生局應對他都有非常深的期待，也肯定他過去的表現，未來上任後會有一番新氣象。

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陳彥元指出，新院長未來的重要任務其一就是院區的改建，目前應優先於中興院區的自有地新建大樓，雖原希望能先於東區改建，但規劃趕不上時程，新建大樓預估花費近100億，因符合韌性醫療興建，會向中央爭取部分經費，剩下的部分由聯醫基金、市府各支應一半；再者，長照部分，北市未來會持續佈建床位，雖聯醫主要提供急性醫療，但長照單位多少還是需要聯醫資源協助，如廣慈園區就有聯醫派駐的院外門診部、復健科等。

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