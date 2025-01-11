健康網》員林市長游振雄肺癌逝 認識肺癌

員林市長游振雄驚傳肺癌過世。（記者陳冠備攝）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕國民黨籍的員林市長游振雄在11日驚傳病逝，享壽63歲。游振雄曾當過健力國手，後來競選縣議員，並連續當選，在2018年參選員林市長成功，更在2022年連任，在地方支持度高，市民常暱稱他為「雄大市長」。然游振雄近兩年因肺癌轉移淋巴，壯碩身材已瘦弱不少；且他即使受癌症所苦，仍堅持進辦公室辦公。然近半年病況嚴峻，在今晨急轉直下，急救後仍撒手人寰。

員林市長游振雄驚傳肺癌過世。（圖取自臉書）

國健署表示，早期肺癌並非完全沒有任何症狀，瞭解肺部的「警訊」有助提高自我警覺，及早發現，及早治療。常見的肺部7種警訊有：

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●持續咳嗽，甚至有惡化的狀況

●痰中帶有血絲或咳血，持續一段時間後症狀沒有緩解

●呼吸急促、呼吸出現喘鳴聲

●持續胸痛且有惡化情形

●聲音沙啞

●四肢關節疼痛

●無預警的體重下降、食慾不振

國健署表示，造成肺癌的原因很多，包括：菸害、空氣污染、職場（如石綿、砷）或居家環境暴露（如氡氣）、肺癌家族病史、肺部相關疾病史（如結核病、慢性阻塞性肺病病史）、煮食未使用抽油煙機等。

國健署表示，從今（2025）年起放寬肺癌公費篩檢年齡，40-74歲女性及45-74歲男性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌者，或是50-74歲重度吸菸史≥20包-年以上者，每2年1次肺癌低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。

國健署表示，在檢查之前，民眾不需禁食、不必施打顯影劑，檢查時間不用5分鐘，且輻射量僅為電腦斷層掃描的五分之一，民眾只需平躺在掃描儀器的床上，配合醫事放射師的指示深呼吸後閉氣，即可完成本次的篩檢作業。於篩檢後，該次篩檢的LDCT影像將交由放射診斷科醫師針對肺部的可疑病灶進行判別。若未發現可疑結節，則由院方寄送報告通知篩檢結果；若有疑似異常的病灶，院方將於6週內聯繫民眾回原篩檢醫院就診，由胸腔科醫師當面解釋報告並進行評估。

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