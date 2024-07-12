婦迷路中暑體溫飆達42度 送醫緊急降溫救回一命

陳莉瑋示範熱傷害急救方式。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全台炎熱高溫，台中市一名55歲婦人上月底在太陽下迷路，熱中暑昏迷送醫，醫師發現她體溫高達42度，緊急預防性插管，並做中樞神經降溫急救，才把患者從鬼門關搶救回來。

台中醫院急診室主任陳莉瑋表示，該患者到院時體溫42.1度，心跳每分鐘高達190下，合併臉部抽搐與意識不清，昏迷指數僅8分，診斷是嚴重熱中暑，急診團隊為她去除衣物、吹電風、敷冰塊、低溫靜脈輸液等各式降溫處置，同時做預防性插管治療，2小時後體溫恢復正常，收治加護病房觀察，隔日順利拔管，住院2天後出院。

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陳莉瑋指出，全台持續高溫，急診室在自6月起每天平均都有2至3名患者因為熱傷害就醫，該患者就是差點因熱中暑奪命的個案！

陳莉瑋說，該患者有慢性長期服藥，自述因擔心喝午茶吃甜點高熱量會胖，決定走路運動30分鐘到咖啡廳，沒想到路不熟迷路，大太陽底下不知走了多久，只覺得越走越喘、接著頭暈眼花就不省人事，幸好熱心路人協助報警送醫救回一命。

陳莉瑋提醒全台持續高溫，急診室6月起每天平均都有2至3名患者因為熱傷害就醫，小心熱中暑也會致命。（記者蔡淑媛攝）

根據衛生福利部公佈熱傷害資料顯示，今年1至6月熱傷害共901人次，其中6月就有489人次，比起去年同期 377人次高出3成，7月截至10日才10因熱傷害就診，已高達418人次，提醒民眾外出注意防曬、補充水分，不要輕忽熱傷害可能造成的致命危機。

國民健康署也提醒熱傷害6大危險族群，包括65歲以上長者、嬰幼兒、慢性病患者、服藥者、過重者、戶外工作者或運動員。

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