台灣罕見「醫學繪圖師」台大美女醫學成歸國

台大醫院影像醫學部主治醫師張育瑄。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕「醫學繪圖師」（Medical illustrators）可將艱澀的醫學知識轉譯成美觀且易懂的圖像，不僅需要藝術天份，還得具備深厚的醫學實力，在台灣相當少見，醫療院所往往得向國外高價購買版權，台大醫院影像醫學部主治醫師張育瑄日前自全球競爭激烈的美國霍普金斯醫學院畢業，也是目前唯一學成歸國的專業醫學繪圖師。

「國外一張要價2千美元！」張育瑄指出，合格的醫學繪圖師須經過嚴格的「醫學」和「藝術」雙重訓練，跨足兩個吃重的專業，近年除了平面視覺，還須結合3D立體建模、動畫等技術，以利搭配虛擬實境（VR）或擴充實境VR （AR）的應用，國外專業醫學繪圖師所繪製的醫學圖像，每幅售價可達2千美元。

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張育瑄表示，因本身對繪圖有興趣，因此爭取赴美受訓，醫學繪圖的特色是以圖片搭配文字說明，對臨床或教學有很大的幫助，過去國內醫療院所需向國外購買版權或請出版社代畫，然而國內醫療水準高，新技術不斷推陳出新，發展本土醫學繪圖更顯重要。

台大醫院影像醫學部主任陳世杰表示，有別於照片，繪圖可以呈現複雜組織中的特定部位，凸顯重點且能保留醫學正確性，提升病患理解也能讓基礎醫學、臨床醫學的教學更有效率。

陳世杰提到，醫學視覺化是國際醫學教育、研究和醫病溝通的重要趨勢，但培養兼具藝術與醫學專業的人才並不容易，國內尚無完善的培訓環境與師資。全球最早的醫學繪圖師專門訓練機構是1911年成立的Johns Hopkins Art as Applied to Medicine Department（美國約翰斯·霍普金斯醫學院醫用藝術部門），每年僅招收個位數學生，競爭激烈、訓練嚴格，在少數畢業的優秀醫學繪圖師中有3名台灣籍學生，而唯一歸國的就是張育瑄醫師。

張育瑄經過一年籌劃，成功帶回霍普金斯師生創作的近90幅精彩醫學視覺作品，現於臺大醫院二樓文藝走廊展出，將展至10月5日。

張育瑄說，國內醫療水準高，新技術不斷推陳出新，發展本土醫學繪圖更顯重要。 （記者邱芷柔攝）

張育瑄（中）經過一年籌劃，成功帶回霍普金斯師生創作的近90幅精彩醫學視覺作品，現於臺大醫院二樓文藝走廊展出，將展至10月5日。（記者邱芷柔攝）

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