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3.7萬人年就醫逾90次創新高 林靜儀：討論長照適時銜接照護

2024/08/04 15:00

衛福部次長林靜儀關注高診次就醫議題，並說明評估改善方向。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕本報今（4日）報導國內1年求診大於90次的高診次人數，去年突破3.7萬人，創下近6年新高。對此，衛福部次長林靜儀在臉書粉專發文表示，會評估給予醫療機構高診次個案預警信號，並討論某些情形需建立社福長照體系銜接照護機制，正準備召開跨部門會議。

國內高診次人數在新冠疫情期間一度驟降，但疫後隨著國人就醫行為恢復，再度出現上升趨勢，去年超過3.7萬人，其中81人更是就診高於365次，相當於平均天天跑醫院，有1名中年女性更以859次列為全國最高，等於每天至少跑2趟醫院。

林靜儀指出，她在擔任立委時，就對異常高就診次數個案現象提出看法，這常常是個案的問題未能有系統協助解決，醫療服務端與個案家屬其實很無奈。

林靜儀說明，異常高診次的原因包括個案特殊身心狀況、缺乏安全感、對診斷治療的不信任及自身症候判斷問題，也有一部分是缺乏支持系統或正確的照護知能。

有醫師留言提到，其所在醫院的急診常轉介類似這位859次的高診次病患們來門診，病人其實常深陷痛苦無助又不知道該怎辦，好好治療後都能顯著降低就診數，重返健康。林靜儀也回應，相信個案也很痛苦，單點面對的醫療團隊也很痛苦；所以需要有系統來協助。

林靜儀強調，衛福部會從及早輔導、協助轉介來處理，也會評估給予醫療機構高診次個案預警信號；另外也已與另1位衛福部次長呂建德討論，某些情形需建立社福長照體系銜接照護機制，正在準備健保統計資料來開跨部門會議。她強調「很多問題無法一時半刻完全解決，但是一定要一一改善」。

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