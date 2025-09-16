健康網》誰是高血壓元凶？ 美千萬網紅：還鹽巴一個公道

鹽非高血壓元凶，美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士呼籲減糖與少吃精緻碳水，有助於護血管；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕「少吃鹽顧血壓」重口味的人吃飯，常被叮嚀著「別吃那麼鹹」，不過，近幾年醫學界對於吃鹽＝飆血壓，又有新的看法。擁有千萬粉絲的美國網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）指出，長期高血壓的凶手不是鹽，而是胰島素阻抗。

艾倫．曼德爾提醒，不要因此，用餐就猛撒鹽，根據醫學研究，鹽會讓你的血壓上升，但它不會持續讓血壓居高不下。他在YouTube平台擁有1010萬訂閱粉絲，談論「高血壓的隱憂─鹽非元凶」才上架7天即有2.2萬人次觀看。他在影片中，用淺顯易懂的比喻，讓人秒懂醫學知識，也是他擁有千萬粉絲的祕訣。

血管沒彈性 心臟太努力工作就高血壓

他提到，動脈像有彈性的水管，每跳一拍心臟就能擴張收縮，但當胰島素長期偏高時，那些水管會像舊而脆的管子一樣變硬，因為胰島素會抑制一氧化氮。而一氧化氮正是身體用來放鬆與擴張血管的要角，所以血管在壓力下，不但沒辦法張開，反而維持狹窄，讓心臟更努力工作，血壓因此升高。這時，高胰島素會告訴你的腎臟要留住鈉與水。

糖與精緻碳水攝取過多 致胰島素飆升

回到飲食習慣，艾倫．曼德爾指出，即使餐桌上少放鹽，身體仍陷在這種體液滯留的狀態。但吃愈多糖與精緻碳水，會使得胰島素飆升，造成血管壁的氧化壓力與發炎。

高血壓元凶也呼之欲出，艾倫．曼德爾說，攝取糖與精緻碳水會引起發炎，血管自然就失去彈性，縱使一氧化氮想成為血管的潤滑劑，胰島素阻抗會剝奪這層潤滑，讓系統吱吱作響、緊繃且超壓。所以，每個人對鹽的攝取，身體反應不一，這也是有些人口味重，血壓沒有飆升；但有人吃得夠清淡，血壓還是高。

再來，艾倫．曼德爾提到高胰島素不只作用在血管與腎臟，它會刺激交感神經系統，那會使血管收縮、心率加快、血壓升高。僵硬的血管、無法排掉鈉的腎，以及高亢的神經系統，這三項齊下，血壓很難降下來。

艾倫．曼德爾建議，想保護心臟、大腦與腎臟，不要只怪調味罐。就從降低胰島素、改善血壓開始。吃得更聰明、運動、讓肌肉把葡萄糖帶走而非仰賴胰島素。

不過，美國心臟協會去（2024）年，仍建議適度限鹽以降低整體心血管風險。而在2020年《運動科學》期刊，對於減糖與少吃精緻碳水、增加運動，可改善胰島素敏感性並有助降血壓。

在台灣醫界，不少醫師在門診中也已開始注意高血壓患者的胰島素阻抗與代謝風險，但是對於鹽的攝取，中華民國心臟學會仍呼籲，高鹽高鈉和高血壓相關，只要降低1克的鹽就能降低1毫米汞柱的血壓，而每1毫米汞柱的收縮壓下降，可以降低2％的心血管事件。

