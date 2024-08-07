提供AR訓練 台大雲林分院地下圖書室大翻新

圖書室增加未來教室區，有「AR模擬訓練環境」，讓受訓醫學生或研習學員進行仿真操作。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕台大醫院雲林分院地下1樓圖書室，長年來因空間老舊鮮少職員願意前往閱讀休息，院方極欲做出改善。日前獲慶豐企業贊助200萬元，重新打造圖書室及未來教室，今隆重舉行剪綵啟用儀式。院長馬惠明表示，未來教室可提供受訓學生進行仿真操作，入館人數較改建前暴增4倍，未來還會在虎尾院區打造未來教室，協助醫院培育人才。

馬惠明表示，位在復健大樓地下1樓的圖書室，原2/3空間被鐵架書櫃所佔據，僅有小小的空間可供職員們休息閱讀，鮮少人會想踏足此處，甚至一度一天僅有個位數，當下院方欲加以改造。而慶豐企業創辦人吳崑敏感念2022年6月新冠疫情嚴峻時，看見醫護人員顧不得沒有穿上防護衣就立刻為確診患者看診，讓他很感動，便捐贈200萬元給院方作為改建經費。

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經過7個月工程，新圖書室總算重新亮相。馬惠明指出，除有醫學人文專區以及資訊檢索區等，還增加未來教室空間，設置一台65吋智慧型觸控螢幕，可進行小型的互動教學，再結合「AR模擬訓練環境」，增加受訓醫學生或研習學員進行仿真操作。

馬惠明表示，培養醫學人才不能夠再用過去方式教導，需要創新化。虎尾分院未來也將增設未來教室空間，更設置高擬真教室，讓學生能夠從過去病例中找出盲點或解決方法加以改善，讓醫護人員們得以活用學習空間。

台大醫院雲林分院圖書室大翻新，空間更明亮寬敞。（記者李文德攝）

院方今舉行剪綵儀式，宣告全新圖書室正式啟用。（記者李文德攝）

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