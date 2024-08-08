健康網》肝不好人生是黑白 保養就靠5食物！ 它抗發炎、氧化

營養師舉例，蘆筍、奇異果等新鮮蔬果，富含植化素，有助於抗發炎、抗氧化，是護肝食物之一。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「肝若不好，人生是黑白」，肝功能好壞，大大影響身體健康！營養師彭逸珊整理出護肝食物，包括：新鮮蔬果、優質蛋白、維生素B群、ω-3脂肪酸，以及充足水分，舉例來說，蘆筍、奇異果等新鮮蔬果，富含植化素，抗發炎、抗氧化，有助於肝臟健康。另外，也提醒，發霉食物、酒精、油炸物、精製糖、加工食品傷肝，切勿食用過量。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享，肝臟功能很多，毒素代謝、營養素轉化、合成都需要它，如果沒有好好保養、吃傷肝食物，或是有脂肪肝卻不理會，使肝臟處在慢性發炎，久而久之一定會出狀況，因此分享護肝與傷肝食物，如發霉食物、酒精、油炸物、精製糖、加工食品屬傷肝食物，護肝食物則是以下5類：

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●新鮮蔬果：攝取植化素，幫助抗發炎、抗氧化，可從青花菜、蘆筍、芭樂、奇異果等食材攝取。

●優質蛋白：幫助肝臟組織修復，推薦食材為雞肉、雞蛋、海鮮。

●維生素B群：幫助肝臟代謝解毒的必須營養素，如全穀類、豆類、牛奶等食物富含維生素B群。

●ω-3脂肪酸：平衡ω-3與ω-6脂肪酸比例，降低肝中脂肪堆積，其中鮭魚、秋刀魚、鯖魚等食物，富含ω-3脂肪酸。

●水分：充足水分幫助代謝，建議每日喝足自己體重×30至35毫升的水量

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