鬼月手術迷思不再 醫曝：骨科、醫美手術不減反增

醫師觀察，近5年民眾對於鬼月動手術的迷思逐漸消失，甚至因為正值暑假，手術不減反增；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者邱芷柔／台北報導〕今（3日）晚子時就是農曆7月鬼門開，民俗月的禁忌中有一項就是避免開刀，尤其是沒有急迫性的科別，如整形外科、骨科等，每到農曆7月手術就會至少減20%，不過醫師觀察，近5年民眾對於鬼月動手術的迷思逐漸消失，甚至因為正值暑假，手術不減反增。

「光下週二我就有18台刀！」關節重建醫學會理事長、林口長庚骨科部關節重建骨科教授謝邦鑫指出，他的專業領域是置換人工關節手術，因為並不緊急，所以更能觀察民眾是否避開鬼月動手術的情形，而近5年民眾的觀念明顯改變。

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謝邦鑫表示，每年農曆7月適逢暑假，反而是骨科手術的高峰期，許多老年人會在這段時間選擇手術，因為家中的年輕人放暑假，可以回來照顧他們。偶爾遇到因宗教信仰、心理因素推延開刀的患者，他也會「讓數據說話」。

謝邦鑫說，置換人工關節的手術成功率超過99％，在農曆7月，成功率不僅維持同樣的高水平，開刀者人數還是全年最多的月份，此外手術開刀後24小時內出院的比例高達90%，這個數據在農曆7月期間也沒有任何不同。

台北榮民總醫院泌尿部部主任黃志賢也說，該院泌尿部接下來幾週都有許多手術，過去會有民俗月迷思，但現在病患多是「醫師有空、大家有空」就是最好的手術時機，因此暑假期間手術量不減反增。

台灣美容外科醫學會理事長張松源分享，美容醫學主要分為美容手術、微整形、光電治療三大類，微整型與光電治療非侵入性，因此與鬼月禁忌沒有衝突，而要動刀的美容手術，過去農曆7月期間會減少2、3成，不過近年已不受影響，尤其是較容易被認為有迷思的60歲以上熟齡族群，動刀人數反而增加。

張松源說，疫情解封後迎來旅遊熱潮，許多人開始學自拍、放上網分享，熟齡族也樂在其中，但卻發現自己狀態不佳又不懂得如何修圖，因此轉而向醫美求助，像是雙眼皮、拉皮、眼袋等手術，都是60歲以上族群自費醫美手術的主力，即使是鬼月消費力依然強勁。

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