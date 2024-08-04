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健康網》反覆胃痛有解？ 中醫推10養胃食材 白飯也上榜
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕你是否有過忙起來忘記吃飯、三餐不定時而常常胃痛的情形？中醫師簡心潔在其臉書專頁上分享，反覆胃痛可以試試中醫治療，她也推薦10種養胃食材，包括海帶、高麗菜、秋葵等，就連屬於精緻澱粉的白飯都有上榜。
簡心潔指出，反覆胃痛的原因有幾個，如胃氣虛寒、三餐不定時；氣滯生痰、胃脘停水、胃氣不和、上逆嘔吐；肝胃不和、胃脘脹痛、胃嘈雜、口苦，導致煩躁易怒。
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簡心潔表示，常犯胃痛的人可以透過日常飲食來保養，可透過10種食材來養胃，像是南瓜、蓮藕、山藥、白飯等五穀根莖類；秋葵、海帶、高麗菜、菇類、黑白木耳等蔬菜類，以及常見的生薑，都是對胃很好的食物。
另外，她也分享了3個有助於緩解胃痛的穴位，梁丘穴，在膝蓋上緣，2寸外側邊緣；門金穴，在足背第２、第３蹠骨結合部前緣；足三里穴，在小腿前外側，犢鼻下3寸。
簡心潔呼籲，胃部經常不適的人，除了透過飲食調整、穴位按摩，養胃還可以從生活習慣下手，包括清淡飲食，戒炸烤辣甜等重口味飲食；避免攝取過多咖啡因；保持心情平和，轉念思考；三餐定時細嚼慢嚥；早睡早起，適量運動；改吃白飯，少吃麵類。
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