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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

攝護腺癌新選擇「海福刀微創手術」減少後遺症機率

2024/08/08 09:51

台北慈濟醫院泌尿科主任蔡曜州。（台北慈濟醫院提供）

台北慈濟醫院泌尿科主任蔡曜州。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕8月8日是父親節，攝護腺癌是男性發生率排名第6的癌症， 80歲林爺爺因為排尿功能障礙，到醫院檢查發現攝護腺癌指數（PSA）為7ng/ml，高於正常指數4 ng/ml，診斷為早期攝護腺癌，醫師考量林爺爺高齡且有慢性病，期別及腫瘤惡性度低，以「海福刀微創治療」，利用高能量超音波高熱破壞癌細胞組織，術後癌指數降低至0.01 ng/ml，排尿功能也有所改善。

台北慈濟醫院泌尿科主任蔡曜州說，根據以往統計，攝護腺癌經手術治療後，平均有2至3成的病人在術後1個月會有尿失禁的症狀；6至7成則會因術中神經傷害而出現性功能障礙，因此在臨床經常會遇到病人因擔心高齡、術後排尿問題及性功能障礙而對手術治療有疑慮。

蔡曜州說，傳統開腹手術不僅傷口大更容易有併發症，早已不是治療首選，腹腔鏡手術雖然傷口小、恢復快，但因視野受限而使執行難度較高，因此目前醫界多以視野清晰、操作靈活的達文西手術為主流，達文西手術適用於大多數患者，能夠完整處理嚴重或淋巴結轉移的病灶，手術後遺症發生的機率也比前兩者低，但若病人在癌症早期即被診斷，且醫師評估腫瘤範圍小、惡性度低，則可考慮使用「海福刀」進行治療，「海福刀」為自費 ，健保未給付，費用約落在30至35萬元。

「海福刀」是一種低侵入性的微創治療，是利用特殊探頭透過肛門抵達直腸前端，透過超音波影像的精準定位，將高能量的超音波分散傳送，以高熱破壞癌細胞組織，達到等同於切除的效果，為避免高熱無法驅散，引起直腸狹窄、出血等併發症，過程中會輔以低溫冷卻液在探頭周圍流動循環。

蔡曜州指出，在超音波影像及冷卻循環系統協助下，醫師可以準確控制治療區域，避開重要的神經血管叢等組織，因此術後病人幾乎不會有尿失禁或性功能障礙等後遺症，復發率也趨近於零。

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