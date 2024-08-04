健康網》不是子宮頸癌！ 醫師曝女性生殖器官癌症首位

醫師指出，良好的飲食習慣和規律的運動，除了能避免糖尿病外，也能降低肥胖風險；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自shutterstock）

林惠琴／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據台灣癌症登記中心資料顯示，子宮內膜癌（或稱子宮體癌）已成了台灣女性第5名好發癌症。醫師蘇俊源指出，據衛生福利部統計，子宮內膜癌成長快速，確診病例數上升，發生率已超車子宮頸癌，位居女性生殖器官癌症首位。除了高血壓、糖尿病等因素是高危險因子，因肥胖會導致雌激素增加，也會提高致癌率。建議平時就做好體重管理，以及相關健康檢查來降低風險。

子宮內膜過度增生 恐增癌變風險

馨生醫療體系院長蘇俊源於臉書粉專「婦產科蘇俊源 醫師/家庭健康二三事」發文說明，擁有較多的脂肪組織，就意味著更高的芳香化酶活性，會導致體內雌激素水平升高。而長期暴露於高雌激素水平的狀態，卻沒有相對應的黃體素調節，就可能導致子宮內膜過度增生，增加子宮內膜癌的風險，尤其是停經後的女性。

請繼續往下閱讀...

他強調，肥胖與體重管理不單是為了外觀；而是國人平日就應學習、關注並養成的好習慣，防止老化過程中的輕忽，以及強化正確的健康意識。良好的飲食習慣和規律的運動，除了能避免糖尿病外，也能降低肥胖風險，在預防子宮內膜癌上可說是一舉兩得。

目前子宮內膜癌的發生機率已超越了子宮頸癌，因此蘇俊源建議，女性在做子宮頸抹片檢查時，可以請醫師多加做子宮超音波檢查，排除可能的病兆。平時也別忘做好常態體重管理，做足相關的健康檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法