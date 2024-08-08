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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

癌婦發燒3天肌肉痛就醫 竟確診登革熱

2024/08/08 05:30

▲冉浩恩醫師指據國內統計，登革熱重症約有2成致死率，民眾須做好防病媒蚊孳生工作。（記者王俊忠攝）

▲冉浩恩醫師指據國內統計，登革熱重症約有2成致死率，民眾須做好防病媒蚊孳生工作。（記者王俊忠攝）

記者王俊忠／台南報導

69歲吳姓婦人是肺癌病患，去年7月因發燒3天合併畏寒、全身肌肉痛至成大醫院就診，檢驗發現急性腎衰竭和血小板低下，確診本土登革熱並住院。住院後有拉肚子、食慾差、身體起紅疹及出血點狀況，經過輸血、輸液與感染控制，患者發燒、腎功能、血小板狀況逐漸改善，兩週後出院。

成醫提醒，在登革熱疫情期間，高齡、慢性病、慢性腎臟病、免疫力不全者要避免感染登革熱，小心併發重症。

成醫一般內科主治醫師冉浩恩表示，登革熱俗稱天狗熱，主要臨床症狀為持續性發高燒到39-40度，合併頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出紅疹等症狀。跟流感、COVID-19相比，不會有呼吸道症狀。

重症死亡率20% 高風險族群慎防併發重症

典型登革熱發燒可以持續5-6天，有些患者在發燒3-4天後會退燒，退燒約1、2天後又再發燒，稱為雙峰型發燒，冉浩恩指第1次發燒後的退燒期間是發生重症致命的高危險期，嚴重的患者會併發出血、休克等症狀，若未經適當治療，可能導致死亡。

冉浩恩說，患者遵照醫囑、服用適合的退燒藥、足夠休息與補充水分，大部分患者可在家觀察，但要注意有無重症警示症狀。重症症狀包括嚴重腹痛、嘔吐不止、呼吸喘、嚴重黏膜出血、嗜睡、躁動不安等，都要特別留意；而高齡者、有慢性病、慢性腎臟病、免疫力不全者，或有先後兩次感染不同型別的登革熱，都是重症高風險族群，因為重症死亡率高達20%，這些對象要特別小心有無重症症狀出現。

▲登革熱的病灶症狀。圖為CDC登革熱治療指引。（成大醫院提供）

▲登革熱的病灶症狀。圖為CDC登革熱治療指引。（成大醫院提供）

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