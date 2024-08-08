不當拉扯幼兒頸部：父雙腿夾頸虐嬰 醫示警嚴重恐癱瘓

▲圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者林志怡／台北報導

雲林一名男子，日前用雙腿夾住1歲男嬰頸部、懸空吊掛，稱是在「處罰」孩子，遭目擊民眾制止，當地社會處接獲通報後已介入處理。長庚兒童醫學中心兒少保護中心主任葉國偉指出，此類行為會拉扯孩童頸部神經、脊椎，輕則受傷、重則癱瘓，不論與孩童玩耍或是有意處罰，都非常不恰當。

雲林縣大埤鄉1名67歲男性在超商內用雙腿夾住1歲男嬰頸部、懸空吊掛，男嬰驚恐大哭、臉色漲紅，周邊目擊民眾連忙制止，該名男性卻稱「孩子不乖乖坐好」、自己是在處罰小孩，經雲林縣社會處介入了解，發現該名男子曾有照顧不當通報紀錄，目前無業、與相差43歲的現任妻子結婚後才搬來雲林。

請繼續往下閱讀...

針對男嬰遭到不當對待的情況，葉國偉指出，在醫院有時也會遇到一些頸部、甚至腦部受傷的孩童個案，以「嬰兒搖晃症候群」最為常見。

不當晃動嬰兒頭頸部 恐傷大腦、脊椎

台灣小兒神經醫學會指出，嬰兒搖晃症候群個案多會出現哭鬧不停、嘔吐、嗜睡、昏迷、呼吸暫停、抽搐、心跳過慢等症狀，且過去紀錄中，80%嬰孩會出現視網膜出血或視神經鞘出血，臨床上遇到此類個案，雖不見得一定是受虐事件，但醫師多會特別注意有無外傷或其他受虐的疑似徵象。

受傷恐併發硬腦膜下出血、腦水腫

此外，幼兒期的腦部發育較快、頸部肌肉相對無力，加上顱底較平，腦部很容易受外力而晃動，造成腦細胞損壞，嚴重時可能會併發硬腦膜下出血、腦水腫、及視網膜出血或伴隨蜘蛛膜下腔出血。

葉國偉說，夾住孩童脖子、懸空吊掛，若不慎墜落，很可能會造成孩童受傷，且頸部的拉扯可能導致神經、脊椎受損，孩童四肢無力、癱瘓，這樣的行徑非常不恰當，他也痛心表示，「（用這樣的做法）要懲罰小孩子，但1歲能懂什麼？」

因此，葉國偉強調，若醫院遇到疑似受虐的個案，會先針對傷勢進行處理，並通報社工釐清情況，評估後再聯絡地方政府社會局，深入了解個案家庭是否需要協助，也呼籲家長，正向教養是作為照顧者必須學習的課題，落實情緒管理、適當對待孩子，才能讓寶貝健康成長。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法