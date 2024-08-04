健康網》3種綠豆湯煮法一次看 2招煮出完美消暑聖品

農糧署表示，想要煮出完美綠豆湯要記得「煮時加一小搓鹽更容易煮透」、「煮到軟爛再加糖」。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕曬到太陽，人彷彿要原地烤熟，這時來碗綠豆湯好消暑。農糧署分享，無論是電鍋煮、湯鍋煮、炒鍋煮都能煮出涼爽的綠豆湯，想要它完美要記得「煮時，加一小搓鹽更容易煮透」、「煮到軟爛再加糖」。

農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，國產綠豆主要產區集中於嘉南平原的台南、嘉義等地，「台南3號油綠豆」皮厚有光澤，適合製成餡料，及栽培較廣的「台南5號粉綠豆」略帶粉質，易煮爛，適合綠豆湯。

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農糧署指出，想要煮出完美綠豆湯，首先得選對綠豆，粉綠豆具有烹煮時間短、較易熟透的優點，為綠豆湯首要之選。想要煮得柔軟、煮得綿密，得煮熟軟化再加糖，口感才會綿密，若先添加糖抑制澱粉糊化，煮不軟。

電鍋煮 鬆軟綿密 湯汁清澈

先將綠豆浸泡2-3小時，綠豆：內鍋：外鍋=1：6：2，當電鍋跳起燜30分鐘，外鍋再加2杯水，等跳起後再燜20分鐘，確認熟軟再加砂糖。

湯鍋煮 嚼有口感 湯帶豆沙

用湯鍋煮綠豆湯綠豆不用先泡過，綠豆：水=1：10，大火煮滾10分鐘，滾後關火燜30分鐘，燜後再煮10分鐘。熄火接著燜30分鐘，加糖後美味上桌。

炒鍋煮 粒粒分明 焦香古早味

用炒鍋煮綠豆湯也不用先浸泡綠豆。中火乾炒綠豆直到微冒煙有香氣，加1湯匙水炒至水分蒸發，重複炒3次，之後加入蓋過綠豆的水，加蓋煮5分鐘燜30分鐘，最後加糖調味。

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