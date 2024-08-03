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健康網》「4秘笈」煮出Q彈白米飯！ 農糧署：先燜後鬆
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕煮飯很簡單，也很不簡單！想煮出Q彈可口、香氣撲鼻的米飯需要技巧。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享「煮飯」功夫秘笈，4個關鍵步驟要把握：洗米要「輕」，勿搓揉；加水要「浸」，煮前浸泡30分鐘；煮完要「燜」，別急著打開，再燜10~15分鐘；燜完要「鬆」，輕柔地用飯匙翻鬆飯粒，勿壓飯。
煮飯關鍵4步驟
1.洗米要「輕」：輕柔迅速將米攪動，倒掉洗米水，重新裝水重複1至2次。過程勿搓揉，避免米粒破碎，需留住營養。
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2.加水要「浸」：米跟水的比例約為1：1.2，煮前浸泡30分鐘，提高含水量，有助於米心在加熱時更為熟透。米跟水的比例也可以這樣抓：手掌平貼米面，水淹過手掌一半高；或手指插入米中，水淹過一指節高。
3.煮完要「燜」：煮好後別急著打開，再燜10~15分鐘，可使米粒充分受熱、膨脹糊化，口感更佳。
4.燜完要「鬆」：燜完後再打開飯鍋，輕柔地用飯匙翻鬆飯粒，記得勿壓飯！讓多餘水分蒸發，口感會更好。
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