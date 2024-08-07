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健康 > 杏林動態

連5年滿招！ 彰基新進醫師擠破頭 300人搶50名額

2024/08/07 20:08

彰基的PGY培訓計畫連續5年滿招，報名人數每年約300人，競爭約50位的名額，是錄取名額的五倍。（醫院提供）

彰基的PGY培訓計畫連續5年滿招，報名人數每年約300人，競爭約50位的名額，是錄取名額的五倍。（醫院提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕每年的8月1日是各家醫院新進醫師（PGY醫師）報到日，很多醫院都招不到醫師，造成醫院人力短缺，醫療品質大受影響。然而，很罕見的，彰基醫學中心雖然位於農業縣，而且不是在六都，但是從109到113學年度，彰基的PGY培訓計畫連續5年滿招，報名人數每年約300人，競爭約50位的名額，是錄取名額的5倍。

彰基醫學中心是彰化、雲林、南投地區唯一的醫學中心，一直是中部地區急重難症照護的重要支柱。無論是急重症救治，還是日常醫療服務，彰基都提供高水準的醫療照護，成為當地居民信賴的醫療後盾。在7年前陳穆寬總院長就任的第一年，只有收到36％的新進醫師，經過近幾年的大力改革，終於深受各界肯定。

截至111學年度，彰基PGY留任住院醫師的留任率已達到近75％，突顯了彰基在吸引並留住優秀醫療人才方面的卓越成就，也反映其培養機制的成功，高留任率更讓人力沒有斷層及缺口，維持良好的醫療品質。

彰基醫學中心總院長陳穆寬每年投入50萬辦理PGY（畢業後一般醫學）醫師的迎新晚會，今年也不例外，8月7日由總院長核定，準備總價值30萬的禮物歡迎新進PGY醫師與慰勞第二年PGY醫師，一向是每年最被期待的活動。此舉也讓PGY醫師們倍感振奮，直呼「選對地方了！」這不僅是對他們辛勤付出的肯定，也展示了彰基對年輕醫療人才的深切關懷和重視，體現出彰基對於年輕優秀醫療人才的珍視。

彰基醫學中心總院長陳穆寬每年投入50萬辦理PGY醫師的迎新晚會，今年也不例外，今天由總院長核定，準備總價值30萬元的禮物，歡迎新進PGY醫師與慰勞第二年PGY醫師，振奮人心。（醫院提供）

彰基醫學中心總院長陳穆寬每年投入50萬辦理PGY醫師的迎新晚會，今年也不例外，今天由總院長核定，準備總價值30萬元的禮物，歡迎新進PGY醫師與慰勞第二年PGY醫師，振奮人心。（醫院提供）

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