健康網》25歲警中午跑步猝死 醫示警2情況要避免

醫師指出，千萬不要在超過32度以上的天氣下在跑步，容易被熱傷害，甚至猝死；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名25歲警員日前中午到某國小操場跑步，結果突昏迷倒地，到院時體溫高達38.6度，搶救後仍宣告不治。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒示警，只要氣溫超過攝氏32度，以及空氣濕度低於60％，就不建議於戶外長時間運動，熱傷害機率相當高，不可不慎。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，通常情況下，如果氣溫超過32度，空氣濕度低過60%就不建議在戶外長時間運動了，因為這種條件下中暑的概率非常高，無論是初跑者還是資深的跑友，建議夏季避開中午和下午最炎熱的時段，儘量選擇清晨或傍晚出門運動，就算是晚上跑步，也儘量不要在餘熱依然很高的水泥地面跑。

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他強調，千萬不要在超過32度以上的天氣下跑步，容易被熱傷害，甚至猝死。在高溫下，進行戶外運動時，要遵守下列3個重點

●不要在中午戶外運動：避免在一天中最炎熱的時間（上午10點至下午4點）運動，如果室外溫度高於32度或天氣過於悶熱，更不建議，如堅持到戶外運動，這個容易要命。

●要降低運動強度：記得在炎熱夏天運動，每10到20分鐘，得要有短暫的休息，以避免過度激烈的運動及脫水。

●要補充足夠水分：在運動前、中、後都要喝足夠的水，而不是等到有口渴的時候，或流了滿身大汗、或氣喘如牛時，才來補充水分，你的尿液當呈清澈如白開水，無茶黃色無嚴重尿臭味，才算真的補充足夠的水分。

黃軒提醒，如果戶外溫度超過32度，不建議從事戶外運動，建議以室內運動取代戶外活動，且避免在最炎熱的中午時分（10點至16點）去運動，最重要的是要適時補充水分。

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