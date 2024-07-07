健康網》穿拖鞋趴趴走？ 醫示警5類人不適合 胖子、糖友上榜

醫師說明，拖鞋抓地力較差，容易滑倒受傷；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣越來越炎熱，許多人襪子、布鞋穿不住，便改穿拖鞋出門！胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，穿拖鞋容易滑倒、絆倒、刮傷，尤其體重過重、腳踝或關節受傷、糖尿病患或糖足患者、內耳受傷或腦部受傷者，以及老人家更不建議穿著拖鞋長時間的趴趴走，以免影響健康、受傷。

穿拖鞋3潛在危機

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，拖鞋是種舒適的鞋履，在日常生活中很常見。然而穿拖鞋卻可能存在一定危險，如下：

請繼續往下閱讀...

●滑倒：最常見的危險，因拖鞋抓地力較差，容易造成滑倒，若是剛好走到「午後雷陣雨濕」的地方，不僅可能導致自己受傷，還可能造成身邊的人受傷。

●絆倒：穿拖鞋時，腳踝活動範圍較大，很容易因此絆倒。另外，被人或地上物品絆倒，像是凹凸不平的街道或巷子，踩空、踩不穩，或是平衡不好時，容易造成受傷。不只如此，在人群聚集處，也容易因為他人踩到拖鞋後跟，造成受傷的可能性。。

●刮傷：地面上，可能存在碎玻璃、鐵釘等尖銳物品，穿拖鞋時，容易被刮傷。

醫師建議，在購物中心、商場、地鐵站，或是市區人群聚集處，最好穿運動鞋或皮鞋等合適的鞋履；圖為情境照。（圖取自freepik）

依場合選擇合適鞋子 避免危險

該如何避免拖鞋所帶來的危險？黃軒提供建議，包括：選擇合適的鞋履，尤其是人群聚集處，應選擇抓地力良好的鞋履；依照地點選擇適合的鞋子，像是在海灘、公園、露營等戶外場所，穿拖鞋較合適；但在購物中心、商場、地鐵站，市區內等人群聚集處，最好穿運動鞋或皮鞋等合適的鞋履；在人群中行走時，觀察腳下，避免踩踏碎玻璃、鐵釘等尖銳物品外，也要注意身後情況，避免被絆倒，保持距離，不要擁擠。

黃軒強調，穿拖鞋確實是許多人的選擇，但在不合適的時間、地點長時間穿夾腳拖鞋或拖鞋，可能導致一些潛在的危害，因此整理不太適合穿著拖鞋，到處趴趴走的族群：

●體重過重者：體重較大，腳部壓力會更大，因此穿著涼鞋或拖鞋時，受傷風險會增加外，腳部靈活度也會受到一定程度的阻礙。

●腳踝、關節受傷者：若腳踝、關節受傷，或正在復健時，穿拖鞋可能會進一步加重這些部位的負擔。

●糖尿病患或糖足患者：糖尿病患者周邊神經感覺可能較遲鈍，受傷時容易沒有感覺，可能導致進一步的感染，尤其是明顯糖足病的患者，更不適合穿拖鞋。

●內耳受傷或腦部受傷者：當內耳或腦部等身體平衡系統器官受傷時，會影響平衡，萬一拖鞋踩空或被物品勾住時，很容易造成二次傷害。

●老人家：長者身體反應較緩慢、平衡感不佳，容易絆倒，身體也容易受傷，因此當年長者選擇鞋子時，要特別留意。

黃軒提醒，挑選拖鞋時，要注意包覆性和材質，選擇有足弓支撐的鞋子，讓腳趾前方有足夠空間，同時也不要穿著墊太高的拖鞋，以便保持腳踝的穩定度，選擇合適的拖鞋，對身體健康真的很重要！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法