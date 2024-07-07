健康網》夏季傳染病「異常」流行 醫說明：氣候變遷危害

醫師提醒在氣候變遷的影響下，病毒的流行地區與季節恐將出現變化。（圖取自photoAC）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期醫界經常抱怨各式呼吸道傳染病幾乎擠滿診間，也有醫師說：「現在的傳染病現狀像是冬季。」過去呼吸道疾病，例如流感，多是在冬季發生，但現在是炎熱的夏季，疫情卻格外嚴重。台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇說明，未來傳染病將「不按牌理出牌」，也就是在傳染的季節與地區將出現改變。

姜冠宇表示，今（2024）年6月呼吸道融合病毒（RSV）以及流感、新冠都相當興盛。美國心臟學會在3月在芝加哥發表論文指出，熱氣候指數（UTCI）每上升5度，相當於氣溫每上升2到3度，且在高濕度環境中，免疫B細胞會相對降低6.8%，說明我們對病毒的適應性免疫下降。且其他免疫反應呈現上升趨勢，但這代表感染症狀會相對更加嚴重，

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姜冠宇表示，若環境炎熱，若體溫不能調節（或是調節能力弱），調到在26到28度左右相對舒適的環境，我們的免疫力會下降。

姜冠宇表示，微生物適應氣溫的能力比人類快，未來氣候變遷有可能改變傳染病的時間或地區分布，小心以後傳染病愈來愈容易不按牌理出牌。因此環境對健康影響巨大，未來居住設施可能需要有能夠有效調節室溫的設備。同時在氣候變遷之下，我們要想方設法減少環境破壞。

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