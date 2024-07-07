健康網》茄紅素增代謝症候群風險？ 竟是「這」原因所致

國外研究發現，茄紅素攝取多易患代謝症候群。不過，當進一步探究原因時，可發現，多數人攝取茄紅素來源為番茄醬與披薩等，屬不健康食物所致。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕番茄是大小朋友們都愛，不論是加入沙拉、配菜、烹煮都美味！恆新復健科診所醫師王思恒引述國外研究卻發現，茄紅素攝取多易患代謝症候群，不過，當進一步探究原因時，可發現多數人攝取茄紅素來源為番茄醬與披薩等，屬高熱量、不健康食物，因此當學者將其剔除後，就不再與代謝症候群相關。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文引述2024年《英國營養學期刊》中1項研究發現，茄紅素攝取多的人，更容易罹患代謝症候群（血糖、血壓、血脂、腰圍過高）。針對該研究結果，他進一步說明，一般人攝取茄紅素的主要來源是番茄醬與披薩等，屬高熱量、不健康食物。因此，當學者將這些食物的影響剔除後，茄紅素攝取就不再與代謝症候群相關。

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王思恒表示，從以上研究可以發現，這是科學邏輯中的重要觀念「關聯性不等於因果關係，A與B同時出現，不代表A造成B」，舉例來說，有報導指出，冰淇淋銷售量與鯊魚攻擊事件呈關聯性，2者關聯性是由於第3個因素—夏季的到來，串聯而成。夏季氣溫上升，人們更喜歡去海邊遊泳，同時也更喜歡吃冰淇淋來消暑，因為去海邊的人數增加，使鯊魚攻擊事件自然也就增加。

王思恒提醒，雖然2個事件同時發生，但不代表著1事件會導致另1事件發生，需要通盤考量其他可能性及混擾因子，才能真正理解事件之間的關係。

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