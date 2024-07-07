8旬糖尿病翁燙傷腳背植皮 負壓照護助傷口快癒合

負壓裝置可協助植皮患者傷口平穩癒合、縮短手術後臥床時間。（台南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕1位80歲老翁平日生活可自理，長期有糖尿病、高血壓並以口服藥控制病症。今年過年期間意外打翻煮滾的火鍋料理，滾燙含油湯汁潑灑到腳背，造成深度燙傷，換藥一段時間後，到醫院評估是3度燒燙傷合併感染，醫師評估建議做清創植皮手術，為讓植皮穩定癒合，搭配使用負壓裝置照護植皮術後傷口，術後3、4天即可下床如廁。

衛福部台南醫院外科主治醫師曾琬玲表示，8旬老翁經住院接受感染控制，評估傷口範圍和癒合狀況後，患者依醫師建議接受腳部清創植皮手術。一般為了讓植皮穩定癒合，手術後常需要完全臥床1週左右，8旬翁於術後選擇搭配負壓裝置照顧植皮術後傷口，術後3至4天可下床自行如廁，且傷口癒合平穩，於術後1週出院。

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曾琬玲指年齡大、糖尿病患、滾燙的含油液體燙傷（代表溫度較一般滾開水更高）、傷口感染，這些多個因素都是傷口可能更嚴重且不利於癒合的因子。如果遇到燒燙傷，建議積極地沖、脫、泡、蓋、送醫，接受適當的評估及處置，避免傷口惡化的風險。而燙傷傷口若經過適當評估處置，如超過3~4週仍未能癒合，建議積極評估重建選項（如植皮手術），以促進傷口癒合，避免嚴重攣縮與肥厚性疤痕等後遺症。

曾醫師說，負壓傷口裝置已發展超過50年，在特定慢性傷口的照顧已是醫學實證建議的傷口照顧策略之一，可改善腫脹、促進肉芽組織增生、表皮新生、調節生長因子等多元功能促進傷口癒合，衛福部台南醫院利用負壓裝置治療以壓瘡傷口為多。

上述燒燙傷的8旬翁病患則是使用於植皮手術後照顧，醫學實證上有正面的研究，在特定族群特定部位可縮短手術時間、提升植皮成功率等好處；術後縮短患者臥床時間、對年邁病患的整體體力、活動恢復有很正面的幫助，有效改善術後照護的品質。

衛福部台南醫院外科主治醫師曾琬玲指負壓裝置可協助植皮手術後患者傷口平穩癒合，縮短術後臥床時間。（台南醫院提供）

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