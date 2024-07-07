您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
8旬糖尿病翁燙傷腳背植皮 負壓照護助傷口快癒合
〔記者王俊忠／台南報導〕1位80歲老翁平日生活可自理，長期有糖尿病、高血壓並以口服藥控制病症。今年過年期間意外打翻煮滾的火鍋料理，滾燙含油湯汁潑灑到腳背，造成深度燙傷，換藥一段時間後，到醫院評估是3度燒燙傷合併感染，醫師評估建議做清創植皮手術，為讓植皮穩定癒合，搭配使用負壓裝置照護植皮術後傷口，術後3、4天即可下床如廁。
衛福部台南醫院外科主治醫師曾琬玲表示，8旬老翁經住院接受感染控制，評估傷口範圍和癒合狀況後，患者依醫師建議接受腳部清創植皮手術。一般為了讓植皮穩定癒合，手術後常需要完全臥床1週左右，8旬翁於術後選擇搭配負壓裝置照顧植皮術後傷口，術後3至4天可下床自行如廁，且傷口癒合平穩，於術後1週出院。
請繼續往下閱讀...
曾琬玲指年齡大、糖尿病患、滾燙的含油液體燙傷（代表溫度較一般滾開水更高）、傷口感染，這些多個因素都是傷口可能更嚴重且不利於癒合的因子。如果遇到燒燙傷，建議積極地沖、脫、泡、蓋、送醫，接受適當的評估及處置，避免傷口惡化的風險。而燙傷傷口若經過適當評估處置，如超過3~4週仍未能癒合，建議積極評估重建選項（如植皮手術），以促進傷口癒合，避免嚴重攣縮與肥厚性疤痕等後遺症。
曾醫師說，負壓傷口裝置已發展超過50年，在特定慢性傷口的照顧已是醫學實證建議的傷口照顧策略之一，可改善腫脹、促進肉芽組織增生、表皮新生、調節生長因子等多元功能促進傷口癒合，衛福部台南醫院利用負壓裝置治療以壓瘡傷口為多。
上述燒燙傷的8旬翁病患則是使用於植皮手術後照顧，醫學實證上有正面的研究，在特定族群特定部位可縮短手術時間、提升植皮成功率等好處；術後縮短患者臥床時間、對年邁病患的整體體力、活動恢復有很正面的幫助，有效改善術後照護的品質。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應