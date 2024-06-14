退休後身體疼痛 長者竟罹患憂鬱症

老人憂鬱示意照。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕徐先生兩年前年滿65歲退休後，屢屢因為睡不好吃安眠藥、肩膀關節疼痛吃止痛藥、做復健，卻沒改善，負面情緒增加、老覺得無力、不想出門、擔心自己生大病，到大醫院全身檢查確定身體沒問題，轉診到身心醫學科，確診為憂鬱症，在規律服藥下，徐先生對身體疼痛的敏感度降低，不再擔心身體疾病，生活品質得到明顯改善。

台北慈濟醫院身心醫學科醫師張芳瑜指出，現在人生活壓力大，罹患憂鬱症的比例增加，其實退休老年人也是憂鬱症高危險群，65歲以上老年人因為屆齡退休，失去生活重心，身體疾病增加，身邊親友陸續離世等多重原因，發生憂鬱症的機率高。

請繼續往下閱讀...

根據國外統計，每100個長者會有10個有憂鬱症狀，其中1至2個會符合憂鬱症診斷，事實上，憂鬱症無論發生在哪個年齡層，女性的發生率都較男性高出一倍，且除了遺傳原因外，致病原因也與中風、巴金森氏症、紅斑性狼瘡和部分藥物的副作用有關，另外，對自己要求高、情緒時常處於緊繃狀態、社會家庭支持度不足的人也是好發族群。

張芳瑜提到，憂鬱症是失智前兆，若遲遲未治療不僅病情會加重，更可能會影響病人的認知功能，演變成失智症；若病人本身就有失智情況而又未治療憂鬱症，就會加速退化程度。

國外統計指出，一般10到20個有自殺企圖的成年人中會有1個自殺死亡，但在65歲以上的長者中，4個有自殺企圖者中就有1個死亡，且一般高齡族群中約有6%長者有自殺的想法，因此長者的情緒不可不重視。

張芳瑜強調，憂鬱症是可以治癒的疾病，延誤治療會嚴重影響生活品質、認知能力和身體狀況，必須盡快就醫，長者要預防憂鬱症，可以在退休前預先規劃好未來的生活，藉由規律的社團活動轉移生活重心，而維持均衡飲食、適當運動並戒除菸酒等良好的生活習慣，也對憂鬱症有一定程度的預防效果。

台北慈濟醫院身心醫學科醫師張芳瑜。（台北慈濟醫院提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法