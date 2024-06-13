80歲嬤諱疾忌醫引發敗血症 醫師警告腹痛不可輕忽

陳彥嘉醫師提醒民眾腹痛持續幾天又發燒，就應該特別注意，一定要馬上看醫生。（恩主公醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市一名80歲阿嬤平常藉助行器行走，前陣子感到肚子不適，僅隨便吃了胃藥，直到痛到受不了才就醫，經檢查發現是十二指腸潰瘍穿孔導致的腹膜炎，醫師安排緊急手術，救治過程中，阿嬤一度血壓低到量不到，已有敗血症症狀，經引流感染物質，縫合穿孔部位，術後住院快一個月才返家。

恩主公醫院一般外科主治醫師陳彥嘉提醒，不少人與陳亞蘭飾演《勇氣家族》的桂英一樣有「諱疾忌醫」心態，但小病拖到大病會更難醫治，提醒民眾應養成健康檢查習慣，若有不適症狀可先至小診所看診，以降低小病變大病的機率。

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陳彥嘉表示，腹膜炎泛指腸子發炎、任何出血、感染導致腹膜被刺激發炎的病症，常見的症狀為腹痛與發燒，腹部摸起來僵硬，觸壓疼痛部會有反彈痛的症狀。本案阿嬤先前曾因骨折就醫，可能吃多了止痛藥、沒配胃藥或生活情緒壓力導致腸道黏膜異常，導致十二指腸潰瘍穿孔。

他指出，腹膜炎治療主要以外科手術治療為主，先透過腹部電腦斷層檢查，查看受損部位再進行開刀手術，手術中同步放置引流管，讓感染物質有出口排出，避免在腹腔內感染。另外，心肺功能極差、長期臥床、或是其他疾病已介末期，麻醉手術風險大於腹膜炎本身，才會建議採非手術的保守治療。

阿嬤因腹膜炎引發敗血症，陳彥嘉指出，敗血症常有症狀包括腹痛、發燒、心跳變快、血壓下降等，嚴重下去會變成多重器官衰竭，根據WTO統計，每年約600萬人因敗血症休克而死亡，死亡率高達 50％，台灣敗血症發生率為每十萬人643例，死亡率則為每十萬人287例，死亡率為29.2％。提醒民眾養成健康檢查習慣，若有不適症狀可先至小診所看診，降低小病變大病的機率。

陳彥嘉醫師指出患者的電腦斷層掃描中，可以看出黑色的地方是空氣，表示有穿孔現象才會有空氣漏到腹腔。（恩主公醫院提供）

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