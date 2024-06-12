疝氣反覆發作 腹股溝腫塊突增大如排球緊急手術

一般外科醫師李浩銘提醒，腹股溝疝氣雖然通常是可以復位的，仍然需要進行手術治療。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕一名57歲男性近1年來反覆出現左側腹股溝膨出的情況，起初因繁忙工作未就醫僅自行推回，但某日腹股溝腫塊急遽增大如排球一般，已無法再推回，就醫後經醫師診斷為腹股溝疝氣合併腸嵌頓，當天隨即接受緊急手術，醫師將掉到陰囊的腸道復位並執行疝氣修補手術，術中以同切口輔以腹腔鏡技術確保腸道健康，患者術後第二天順利康復出院。

台北榮民總醫院新竹分院一般外科醫師李浩銘表示，腹股溝疝氣主要成因為腹股溝區域的肌肉和組織的衰弱，在腹部壓力增加的情況下，使腹部器官突出到腹股溝甚至是陰囊形成腫塊。此病症好發於中年及老年男性，患病率隨著年齡的增長而逐漸增加。常見症狀為腹股溝區域出現隆起，伴有隱隱的不適或沉重感，腹部肌肉組織緊繃、負重、排尿或排便會加劇這種感覺。

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李浩銘指出，腹股溝疝氣主要治療方式為手術矯正，可分為傳統開放性手術以及腹腔鏡微創手術。現今主流為腹腔鏡微創疝氣修補手術搭配人工網膜置入作為腹壁的補強。相較於傳統手術切口需6至8公分，腹腔鏡微創手術僅需3個0.5至1公分的切口，不僅傷口美觀，術後疼痛感較低，住院天數約2天，且可較快恢復日常生活，另外可在手術時一併檢查對側，查看是否有潛在對側疝氣發生的可能，可同時作雙側疝氣修補手術，以減少將來需要再動一次手術的機率。

李浩銘提醒，腹股溝疝氣雖然通常是可以復位的，仍然需要進行手術治療；若未經治療，可能造成嵌頓性疝氣合併腸阻塞、腸壞死、敗血症，甚至是死亡。因此，民眾一旦出現腹股溝不適或腫塊的情形，切勿輕忽病情，應儘早就醫尋求專業醫療協助，以避免病情惡化。

患者左側腹股溝腫塊急遽增大如排球一般。（北榮新竹分院提供）

手術中輔以腹腔鏡技術確保腸道健康。（北榮新竹分院提供）

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