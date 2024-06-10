健康網》常見4端午粽大解密！ 中醫：「它」是熱量大魔王

曾柏翰表示，廣式裹蒸粽因為餡料種類繁多，一顆約1000-1500大卡左右；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你喜歡吃哪一個地方的端午粽呢？每一種熱量都不同。翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰於臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文分享，4種不同粽子的做法及熱量。北部粽一顆熱量約500-600大卡，相當於一個便當；南部粽一顆熱量約450-500大卡；客家粿粽一顆熱量約300大卡；最後的大魔王，吃一顆熱量直接爆表，廣式裹蒸粽一顆約1000-1500大卡。

北部粽

曾柏翰提到，北部粽的糯米會先用加油炒過增加香味，在肉粽中加上蛋黃及五花肉。一顆北部粽約500-600大卡，吃一個就等於吃一個便當的熱量，大家在吃的時候要注意份量。吃一個北部粽熱量消耗，需慢跑約90分鐘。

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南部粽

曾柏翰指出，南部粽的糯米以生米進行水煮或蒸熟方式製作，不會另外加油，因此熱量相較起來比較低，一顆約450-500大卡左右。有在做飲食控制的朋友可以優先選擇南部粽。吃一個南部粽熱量消耗，需慢跑約60分鐘。

客家粿粽

他說，以糯米粉與蓬萊米粉攪拌均勻，再加入肉類、香菇、蝦米、菜脯、豆乾等，也因為客家粿粽體積較小，一顆熱量約300大卡左右。因此想要吃粽不吃重的朋友，也可以優先選擇客家粿粽。吃一個客家粿粽熱量消耗，需慢跑約60分鐘。

廣式裹蒸粽

曾柏翰表示，這是熱量大魔王！大家要注意！因為餡料種類繁多，有叉燒、燒肉、鹹鴨蛋、櫻花蝦、栗子、香菇等多種食材，熱量也不容小覷，一顆約1000-1500大卡左右。但也因為份量比較大，建議可分著吃，不要一個人吃完。吃一個廣式裹蒸粽熱量消耗，需慢跑約130分鐘。

曾柏翰提到解膩好幫手，吃完粽子可能會出現脹氣問題，脹氣時就按中脘穴。穴道位於肚臍正上方約四橫指的寬處，適當按壓幫助消化。也可以搭配具有消積解膩漢方茶飲來緩解，喝下溫熱的茶飲使腸胃較舒服，如：洛神花茶、陳皮茶。

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