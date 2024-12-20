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健康 > 護眼顧齒

天冷狂噴淚 竟是疱疹性角膜炎

2024/12/20 05:30

▲天冷除了是乾眼症的好發期，也需小心其他眼疾。（達特楊眼科聯盟提供）

▲天冷除了是乾眼症的好發期，也需小心其他眼疾。（達特楊眼科聯盟提供）

記者黃良傑／高雄報導

冷氣團發威，乾眼症病例增加，但是醫師提醒，眼痛、淚流不止，未必是乾眼症，臨床上就接獲1名75歲林先生右眼有異物感，不停流淚，但眼眶附近沒有水泡，視力卻越來越退化，經檢查後，發現他的右眼最佳視力僅剩0.3，且角膜已有水腫與病變，明顯的樹枝狀角膜炎，而是疱疹性角膜炎。

達特楊眼科聯盟執行長洪啟庭表示，最近冷氣團發威，嚴重乾眼症病例也相對增加，但如果是不斷點人工淚液後，症狀卻越來嚴重，要小心是其他眼疾，要趕快就醫診治。

不一定乾眼症 當心是其他眼疾

林先生因冬天天冷，排汗量少，半夜頻頻上廁所，每晚就寢後再起床上廁所至少7-8次，幾乎無法熟睡，睡眠品質不佳，造成免疫力下降，以致帶狀疱疹發作。

不僅如此，林先生的角膜也出現水腫與病變，洪啟庭以螢光染色法將檢查眼底的裂隙燈的燈光調為綠光，以進行鑑別診斷，結果在裂隙燈照射下，呈現明顯的樹枝狀角膜炎。

洪啟庭表示，這是疱疹角膜炎最明顯的臨床症狀，立刻安排林先生接受治療，2週後症狀已痊癒，同時沒有留下角膜疤痕，右眼最佳視力已經可以回到0.9。

他也提醒，冷氣團來襲，就寢前1小時不要喝太多水，而且強迫養成自己睡前上廁所的習慣，同時注意眼睛不適症狀，若有問題，應及早就醫診治。

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