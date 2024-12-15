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健康 > 抗老養生 > 運動復健

耳大神經壓迫 耳後疼痛蔓延腦頸

2024/12/15 05:30

▲耳大神經是由胸鎖乳突肌後緣鑽出，往前走在此肌肉的表層，並斜往耳朵方向延伸。（照片提供／徐幼鈞）

▲耳大神經是由胸鎖乳突肌後緣鑽出，往前走在此肌肉的表層，並斜往耳朵方向延伸。（照片提供／徐幼鈞）

文／徐幼鈞

陳先生於數月前的某次感冒後，開始出現反覆地右耳後方疼痛，有時會蔓延到右頸部和右後腦，合併轉頭時出現不適。他先到耳鼻喉科尋求專業檢查，於痛點附近有觸診到一個小型淋巴結，然而此時已無外耳道與耳內發炎，也沒有耳鳴與明顯的暈眩。

這個痛感並非搏動性的表現，陳先生也沒有畏光、怕噪音等偏頭痛的徵象。他剛好在陪家人復健時，不經意地提問了他的困擾，於是接受了相關診療。

在觸診時發現右側胸鎖乳突肌緊繃，於上1/3近該顆淋巴結處有壓痛點，並會誘發右耳疼痛。超音波檢查發現耳大神經腫脹，經討論後，遂執行超音波導引耳大神經解套術，他的右耳疼痛終於得到緩解。

耳大神經屬於感覺神經，主要支配耳朵後側附近的感覺，隸屬於淺頸神經叢的分支。它由胸鎖乳突肌後緣鑽出，往前走在此肌肉的表層，並斜往耳朵方向延伸（如圖），最後穿入腮腺淺層。

夾擠主因可能是長期姿態不良

耳大神經發生夾擠主因可能是長期不良姿態，造成胸鎖乳突肌太緊繃而壓迫，或急性肌肉拉傷而壓迫，也可能因鄰近的淋巴結或腮腺發炎腫脹而出現壓迫。在排除或治癒外耳道炎與中耳炎等疾病後，倘若仍然有耳朵後下方的疼痛，就須要檢查是否是此一神經的壓迫。

治療的部分建議可以輔以熱療、電療和徒手治療放鬆頸部肌肉、上斜方肌和胸鎖乳突肌，配合姿勢矯正，以減少駝背、圓肩；對於該神經的夾擠，亦可以使用低能量雷射來治療。

假若上述方式仍效果不佳，以超音波導引耳大神經解套術，來直接解除被壓迫之位置，減少神經的發炎腫脹，有機會取得不錯療效。

對於緊繃的肌肉，也可以採用乾針療法來放鬆緊繃的胸鎖乳突肌，以降低日後再度壓迫耳大神經；對於腮腺與淋巴結發炎厲害的患者，則應轉介耳鼻喉科合併追蹤處理。

（作者為順新復健科診所院長）

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