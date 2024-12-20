健康網》「腺病毒」易高燒5天以上！食藥署曝常見症狀

食藥署說，如果孩子有發燒症狀，建議到醫療院所就醫，醫師會透過臨床症狀初步診斷，是否遭腺病毒感染；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕持續高燒可別掉以輕心，有可能是腺病毒感染！食藥署表示，腺病毒（Adenoviruses）可以感染人類黏膜，依不同血清型會導致不同的症狀，例如：呼吸道症狀、發燒、眼睛發炎、腹瀉及紅疹等，由於容易發高燒且持續很久，大約5-7天，故有「燒久姬」之稱。

儘早發現 及時治療

食藥署指出，腺病毒可能一整年都在傳播，經常和流感病毒、呼吸道融合病毒同時出現於，秋冬、春夏等交際之時，三者皆可能引發中耳炎、鼻竇炎、支氣管炎及肺炎。

請繼續往下閱讀...

如果孩子有發燒症狀，建議到醫療院所就醫，醫師會透過臨床症狀初步診斷，是否遭腺病毒感染外，也可能會進一步採取病毒培養，或腺病毒快篩試劑檢測，以利確認病因。

了解腺病毒快篩試劑

食藥署提到，病毒培養過程為採檢、分離、培養等，所需時間較久，當培養結果出來後，患者通常即將痊癒；而腺病毒快篩試劑，大幅提升檢驗速度，約10分鐘即可知道結果。目前國內核准此類產品，僅限由專業醫事人員操作。

食藥署說，腺病毒快篩試劑檢驗速度快，約10分鐘即可知道結果，目前國內核准此類產品，僅限由專業醫事人員操作；圖為情境照。（圖取自freepik）

腺病毒快篩試劑屬醫療器材，常見操作方式為：醫師使用咽喉拭子、鼻咽拭子、沾取鼻咽沖洗液之拭子，或角結膜拭子，適度刮取發炎部位黏膜，再經過快篩試劑檢測，確認病患體內是否帶有腺病毒抗原。若呈陽性，則表示病毒在體內，需要進一步治療。

預防感染5方法

食藥署說，腺病毒高危險族群為：6個月大至5歲兒童、長者、免疫力低下者等。可以多注意手部清潔、減少手部接觸口鼻、出入人多場所時佩戴口罩、保持空氣流通、充足睡眠等，降低感染機率。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1005期

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法