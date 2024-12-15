睡不飽又睡不好 恐加速大腦老化

▲研究發現，睡眠質量差恐加速大腦老化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯俊銘）

文／柯俊銘

年過30以後，大腦會隨著年齡增長逐漸萎縮，根據一份發表在國外知名期刊《神經病學》（Neurology）的報告指出，總是睡眠不足，恐加速老化過程。

這項研究是美國加州大學舊金山分校流行病學專家克萊蒙斯．卡瓦耶斯（Clémence Cavaillès）博士領導的團隊所執行，目的在探討睡眠品質和大腦老化的關聯性。

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參與的個案有589人，平均年齡為40歲。起初這些人都需接受問卷訪談，內容包括「你常難以入睡嗎？」「你晚上睡覺常會醒來好幾次嗎？」「你常會很早就醒來嗎？」等。最終總結出6種不良睡眠特徵：「睡眠時間短」、「睡眠品質欠佳」、「入睡困難」、「睡眠難以連續」、「容易過早醒來」、「白天常感到疲倦」。

▲遭遇失眠應儘快就醫治療，避免健康受害；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯俊銘）

睡眠品質差 大腦老化程度較多

接下來，所有人依出現不良睡眠特徵的數量被分為低組（僅1個或全無，佔70%）、中間組（具2至3個，佔8%）、高組（具3個以上，佔22%）。5年後再次填寫問卷，藉以了解睡眠品質的變化。

又過了10年，透過安排核磁共振（MRI）等方式，評估每位參與者的大腦年齡，也就是大腦萎縮程度和生理年齡的對比。

統計發現，睡眠品質差者的大腦萎縮程度比起睡得好的人來得更高。相對於低組，中間組的平均腦齡老了1.6歲，高組則是老了2.6歲，即使考量年齡、性別、高血壓等因子的干擾，結果仍相同。

螢幕藍光讓人不好入睡 睡前遠離3C

研究者表示，良好睡眠對大腦健康至關重要，若遭遇失眠應儘快就醫治療。

◎想要睡好覺，可以這樣做

●作息需規律，維持固定的上下床時間。

●午休小憩即可，以30分鐘內為宜。

●睡前6小時就不要接觸咖啡和茶飲，喝酒和吸菸也需避免。

●就寢前遠離3C產品，螢幕散發的藍光會讓人不好入睡。半夜醒來勿查看時間，以免增加喚醒程度，難以再進入夢鄉。

▲茶中含有咖啡因，睡前應節制飲用。（照片提供／柯俊銘）

▲手機螢幕的藍光會抑止褪黑激素分泌，不利入睡。（照片提供／柯俊銘）

▲良好睡眠對大腦健康至關重要；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯俊銘）

（作者為公職臨床心理師）

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