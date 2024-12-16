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慢性硬腦膜下出血 中腦膜動脈栓塞術免住院
文／陳敬昌、陳俊廷
72歲張先生1個月前在浴室跌倒撞到頭，最近開始覺得走路會歪斜，時常跌倒，到醫院檢查發現是「慢性硬腦膜下出血」。經過神經外科醫師評估，決定使用「中腦膜動脈栓塞術」，不需要住院，也不用全身麻醉，以動脈導管方式阻斷腦膜的供血。張先生很快就恢復正常走路，3個月後，腦內血水幾乎完全吸收（圖1）。
跌倒撞頭後症狀漸漸出現
82歲李先生有心臟病史，置放過2支心臟支架，並定期服用抗血栓藥物。今年3月在家附近騎腳踏車跌倒撞到頭。起初沒有異常，但1個月後，雙腳逐漸無力、不能走路，也被診斷出「慢性硬腦膜下出血」。
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李先生先在第1家醫院接受鑽顱手術清除血水，一開始慢慢恢復，但幾週後又退步。經檢查發現腦中血塊又復發。
由於不適合再手術，病人轉送至林口長庚醫院接受「中腦膜動脈栓塞術」。術後幾天，他就能下床走動，3個月後複查，血水幾乎完全消失且不再復發（圖2）。
慢性硬腦膜下出血有別於急性出血，一開始不易察覺，等到血塊慢慢變大、變厚，累積約數週到3個月左右，症狀才慢慢表現出來。常見症狀包括：漸進性頭痛、肢體無力、走路不穩常跌倒，或是口齒不清等。
慢性硬腦膜下出血是慢性發炎反應，血塊外層因慢性發炎而形成外膜包覆，且這層膜會不斷地微量滲血，導致血塊慢慢地變大。傳統上，會使用鑽顱手術治療，也就是在頭上鑽1-2個洞，把血水引流出來，大部分病人可以恢復得很好。
鑽顱手術1~3成仍會復發
鑽顱手術簡單有效，但由於出血來源並沒有真正清除，少數病人仍會復發（10-30％）。另外，對於麻醉風險高和使用抗凝血藥物的病人，仍存在手術風險。
傷口不到0.5公分
「中腦膜動脈栓塞術」將微細的導管置入中腦膜動脈中，進而阻斷腦膜的供血，解決出血的病兆；目前林口長庚醫院已累積近百名成功案例。有些症狀較輕微的病人，甚至可在局部麻醉下執行，傷口不到0.5公分，不必住院，當天就可回家休息。
不過，要提醒的是，慢性硬腦膜下出血是要使用動脈栓塞術？或是傳統鑽顱手術？甚至兩者並用？還是得由專業的神經外科醫師評估。
（作者分別為林口長庚醫院急重症神經外科主任陳敬昌、林口長庚醫院急重症神經外科醫師陳俊廷）
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