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精神醫學先驅殞落》陸汝斌與罕病搏鬥 最後只能吐出一兩個字…全是掛念著家人

2026/04/12 15:08

精神醫學先驅殞落》陸汝斌與罕病搏鬥 最後只能吐出一兩個字…全是掛念著家人

精神醫學名醫陸汝斌辭世了，他罹患慢性炎性脫髓鞘性多發性神經炎，從愈來愈不能動他的大小肌肉，講話、呼吸都有困難，度過難熬晚年。（取自「陸汝斌教授追思紀念」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣精神醫學界重量級名醫陸汝斌辭世，享年76歲。他生前得知自己罹患罕病慢性炎性脫髓鞘性多發性神經炎（CIDP），如五雷轟頂卻不退縮，兒子回憶前（2024）年底，接獲父親來電，好似在交代後事，直覺不對勁，後來與家人拼湊一年來父親給的訊息，「他早就安排後事與長期照顧，就怕拖累我們」。

陸汝斌罹患一種非常罕見的自體免疫疾病─慢性炎性脫髓鞘性多發性神經炎。神經細胞會因而受損，從四肢逐漸向胸腔心臟等部位產生病變，慢慢地凋零。根據高雄榮總衛教資料，慢性炎性脫髓鞘性多發性神經炎是一種長期影響周邊神經系統疾病，它讓身體免疫系統誤認為神經纖維是「敵人」，於是開始不分青紅皂白地攻擊。這場免疫系統混亂戰爭最終導致神經傳導受損，引發雙下肢走路無力困難、腿部感覺喪失，可能進展影響雙上肢肌肉力量。

陸汝斌家人指出，過去的一年，他在與一個打不過的疾病對抗著，他努力要去對抗，常與自己的主治醫師積極討論著病情，還有不少次想要推翻醫師的治療決定，另一方面也在安排自己最後一段日子，不希望自己拖累家人。

後來，陸汝斌的免疫神經系統病變，造成全身性退化，愈來愈不能動他的大小肌肉，講話、呼吸都有困難，吃東西要用鼻胃管，勉強、努力吐出一、兩個字，家人說：「通常那些字都是在關心家人」，最後，把他接回家，接受在家進行長照，但是他退化的速度是無法抵擋的，他也心知肚明，最後那幾天，已無意識。不過，家人依然圍著他，唱聖歌、唸聖經、禱告，送他回天家。

陸汝斌家人於臉書專頁「陸汝斌教授追思紀念」指出，慢性炎性脫髓鞘性多發性神經炎主要症狀如下：

●肢體無力：四肢（尤其下肢）漸進性肌肉無力，影響行走與日常活動。

●感覺異常：麻木、刺痛、灼熱感，常從手腳開始。

●反射減弱或消失：深腱反射（如膝跳反射）明顯下降。

●平衡與協調障礙：步態不穩，容易跌倒。

●病程特點：症狀持續超過8週，可呈緩慢進展或反覆發作─緩解型。

高榮指出，慢性炎性脫髓鞘性多發性神經炎的病因不明。通常有下列的症狀產生，有時會消退，但長久持續則會逐漸加重，像是視力模糊、複視、視野缺損、不自主眼球跳動，甚至失明，還有常感覺灼熱或麻木刺痛、顏面疼痛（三叉神經痛）、肢體痛。慢慢的講話速度變慢、發音模糊、講話節奏改變、吞嚥困難。最後連短期記憶、專注力、判斷力會有問題。

高榮指出，任何年齡皆可能發病，但較常見於50-60歲的成人，且男性患病率略高於女性。目前研究顯示可能涉及免疫系統異常的過度反應。免疫系統中的白血球和抗體被刺激後，產生自體抗體，這些抗體不明辨「朋友」或「敵人」，開始摧毀周邊的運動和感覺神經。雖然有些病例可能與感染或其他疾病有關，但這仍需進一步深入研究。

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