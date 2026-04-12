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精神醫學先驅殞落》手腳無力別輕忽 陸汝斌罕病非絕症須與時間賽跑

2026/04/12 20:12

精神醫學先驅陸汝斌辭世，罹患罕病慢性炎性脫髓鞘性多發性神經炎。（取自「陸汝斌教授追思紀念」臉書）

精神醫學先驅陸汝斌辭世，罹患罕病慢性炎性脫髓鞘性多發性神經炎。（取自「陸汝斌教授追思紀念」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕精神醫學先驅陸汝斌辭世，他罹患罕病慢性炎性脫髓鞘性多發性神經炎（CIDP），初期症狀易與格林-巴利症候群（GBS）、家族性澱粉樣多發性神經病變（FAP）、多灶性運動神經病變 （MMN）及副蛋白血症相關的神經病變等病混淆。

根據桃園神經內科醫師邱詡懷在「神經沒問題」官網發文分享，他指出，慢性炎性脫髓鞘性多發性神經炎可以視為急性格林–巴利症候群的「慢性型態」，也就是格林–巴利症候群在數週內急速惡化，而慢性炎性脫髓鞘性多發性神經炎則是症狀持續或反覆超過8週，且有機會對免疫治療產生良好反應。

因此，早期診斷與治療非常關鍵，因為若延遲介入，神經軸突可能出現永久性損傷。邱詡懷表示，慢性炎性脫髓鞘性多發性神經炎雖是罕病，但非絕症，越早被辨識、越早接受治療，預後越好。若是出現長期手腳無力、麻木、步態不穩等情形，尤其是對稱性症狀逐漸惡化時，建議儘早尋求神經內科評估。

這類神經病變疾病中，慢性炎性脫髓鞘性多發性神經炎與格林–巴利症候群症狀最像。根據慢性炎性脫髓鞘性多發性神經炎國際基金會、亞東醫院衛教資料指出，這類的周邊神經病變，大致區分為慢性是（CIDP）、急性是（GBS）。

●慢性炎性脫髓鞘性多發性神經炎（CIDP）：
特徵是進行性對稱性無力，患者腿部和手臂在8週過程中逐漸或階段性感覺喪失，並且可能持續數年。無力的感覺是對稱性的，大約同等發生於身體兩側，受影響的四肢伴有深層肌腱反射喪失，如膝關節和踝關節。若病情嚴重且持續多年，則手腳會發生肌肉萎縮。呼吸肌通常不受影響。病患也會有感覺喪失的情況，最明顯的是發生在手腳。喪失的感覺包括痛覺，輕觸覺，震動覺和本體感覺─即一個人感受自己身體某個部位與其他部位相對位置的能力。

●格林-巴利症候群（GBS）：
約有3分之2在發病前3週內有一些上呼吸道感染或腸胃炎的症狀，包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水或腹瀉等等，亦有報導在注射疫苗或手術後產生的案例。前驅感染數週後開始出現症狀，典型的臨床症狀包括：雙側對稱性漸進式的無力、肢體疼痛、手足部刺痛感或輕微感覺異常，這些症狀可能在數日至4週內逐漸變差，嚴重者甚至可影響到頭頸部的神經或掌管呼吸、吞嚥的肌肉，造成複視、顏面神經麻痺、吞嚥困難或呼吸窘迫的問題。

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