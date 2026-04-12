精神醫學先驅陸汝斌辭世！ 醫學會：開酒藥癮學術研究風氣

台灣精神醫學先驅陸汝斌將生物精神醫學與精神分析自然的融合在一起，不分左右，醫生培養人才，戮力研究，推動軍民精神醫療的進展，是精神醫學界的典範。（取自「陸汝斌教授追思紀念」臉書）

〔記者林志怡／台北報導〕台灣精神醫學先驅陸汝斌今年3月20日辭世。台灣精神醫學會指出，學界大部分的人認識的陸教授，應該是他份量及數量都極為驚人的學術論文與獨到的醫術，陸汝斌將生物精神醫學與精神分析自然地融合在一起，不分左右，並培養人才，戮力研究，推動軍民精神醫療的進展，是精神醫學界的典範。

醫學會今晚透過公告消息紀念陸汝斌，公告內容提到，陸汝斌在就學到實習期間，一直是師長稱許的「外科手」，但在嘉義、金門及小金門（烈嶼）部隊歷練結束後，毅然決然地加入當時冷門的精神科。醫學會指出，陸汝斌在住院醫師受訓期間，一方面鑽研精神分析學，學習分析性心理治療，另一方面又一頭闖進當時冷門的生物精神醫學，更赴美進修精神藥理學。

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醫學會表示，陸汝斌始終堅持精神分析學的教學、傳承與生物精神醫學的研究，對於後進的栽培與鼓勵始終不遺餘力，臨床上的要求極為嚴格，也非常自律，幾乎365天如一日，晚上在辦公室工作至午夜，在三總受過訓練的住院醫師與實習醫學生都知道，陸汝斌會在12點拿著手電筒下來巡視病房。

陸汝斌的生物精神醫學研究從藥理學出發，從精神神經賀爾蒙的口服類固醇抑制測驗來了解情緒疾患等精神疾患的特殊變化，到腦脊髓液之單胺代謝物之神經藥理學研究乃至於憂鬱症、雙相（極）症等基因研究都有涉獵，內容豐富而多彩，更在38歲的青年就晉升教授。

此外，陸汝斌規劃成立國防醫學大學心理輔導室，是軍事校院中的首創，同年也在三總精神醫學部全國首創「生物精神醫學實驗室」，除情感性精神病相關研究外，也首開醫學中心投入酒藥癮的治療與預防研究的風氣，三總內湖院區的精神大樓更是陸汝斌極力爭取的成果，如今是精神科醫療、教學、研究重鎮。

醫學會指出，陸汝斌後來接下台灣精神醫學會理事長一職，並陸續擔任成大醫學院行為醫學研究所長、成大醫院精神醫學部主任等重要職務，研究主題也不斷擴大，並獲獎無數，對追求科學卓越的努力，更是烙印在學生心目中，難以磨滅。

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