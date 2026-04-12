精神醫學先驅殞落》不會打字也寫出國際論文！ 傳奇醫師陸汝斌堅毅人生拚出國際地位

精神科翹楚級人物陸汝斌辭世了，精神科界徒子徒孫莫不懷念著他。（取自「陸汝斌教授追思紀念」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣精神醫學界重量級名醫陸汝斌辭世，享年76歲。近年來，他罹患罕病慢性炎性脫髓鞘性多發性神經炎（CIDP）。據他兒子透露，父親在確診得病後，從未放棄治療，一直與這打不過的疾病對抗著，每每與主治醫師討論自己的病情，另一方面勇敢安排自己的長照與後事。

家人在陸汝斌生病後，發現他的手機有幾千條病人訊息，連電子信箱也有4、5千條信件，遠比他的門診案件還要多，經年累月他在看診後，仍然不得閒繼續關心、治療病人。兒子也回憶，父親投入於他的工作，看待他的病人從早到深夜，總是要親自巡房後才休息。為了方便照顧病人，家就安排在精神科旁。

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台灣精神醫學會以文悼念這位一代名醫。理事長曾念生表示，陸汝斌在1985年於三總精神醫學部，設立全國首創「生物精神醫學實驗室」，除了積極投入情感性精神病之生物精神醫學研究之外，也開風氣之先，在醫學中心投入酒藥癮的治療與預防研究。他認為，三總內湖院區能有如此規模的精神大樓，也是陸汝斌爭取、規劃下完成，成為有118張急性床及100張日間病房床位的精神科醫療、教學、研究重鎮。

曾念生回憶，陸汝斌南下成功大學醫學院期間，除了原本的酒癮具基因效度亞型與分子遺傳學研究外，亦開始了雙相（極）症多領域的病因研究與多個臨床藥物試驗。陸汝斌跳脫了過往精神疾病治療以單胺系統為主的單一方向，從神經退化與發炎的角度出發，探討相關機制對認知、疾病亞型、人格、基因交互作用的影響，更提出創新治療模式，發展使用有抗發炎、神經保護及神經再生作用的藥物，輔助治療思覺失調症、雙相（極）症多與成癮疾患，他帶領團隊陸續發表國際SCI論文共280多篇，其藥物創新治療模式亦獲得6項國際專利。

中興大學醫學院教授兼台中榮民總醫院副院長周元華透露與陸汝斌相知、相惜，兩人聯手成立三軍總醫院正子影像中心，共同開啟了台灣精神影像學研究的領域。這也是全球第一個由精神科醫師所主導成立的正子影像中心。他表示，老陸的英文不好也不會打字，但他用著鉛筆密密麻麻寫著英文，只有靠每晚反覆練習並親自撰寫論文，締造自己的國際地位。

精神科主治醫師吳佳璇回憶，自己成為台大精神科主治醫師時，2002年曾和陸教授一起為了一個抗憂鬱新藥全球臨床實驗。「老陸分析病人的方式，讓我得到不少啟發，和我長期受教的「台大派」很不同」。

不少病患得知陸汝斌重病，極為不捨，有的甚至已與他建立如同家人般情誼，有人回憶，他是脾氣怪，自己經常被他罵，但他是被病人說要砍斷手都不怕的醫師，對於病人循循善誘，讓她了解何謂恐慌症、情緒型憂鬱症，有問必答，總是想辦法說服著愁困其中的病患，能及時就醫，解決身心痛苦。

他留下兩部遺作《渡過情緒風暴》、《人性手術台》，以珍貴的治療方法，得以延續並重新被理解，並給未來的心理從業人員做參考，深入解析分析性心理治療。

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