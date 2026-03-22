看牙好難4-1》出不了門就看不了牙 制度卡關讓醫療到不了家

牙醫父子檔義工邱廷上、邱筠太，到創世屏東院為植物人洗牙，讓院方及植物人家屬們都格外感心。（資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者林志怡、邱芷柔／台北報導〕定期洗牙是許多民眾習以為常的口腔保健措施，但對於身心障礙、高齡或有其他特殊需求者，光是出門一趟、離開機構本身就是一場硬仗。多位特殊需求者牙科牙醫師提到，在醫療體系無法主動走入機構與居家的情況下，最需要照顧的一群人，反而最難獲得基本口腔保健。

特殊需求者牙科服務對象包括身心障礙者、系統性疾病患者、高齡者、長照個案與早期療育孩童等，據健保署統計，特殊需求牙科服務人次從2021年的15.3萬人次，成長至2025年的21.6萬人次，5年增加逾6萬人次，但投入的醫師數量成長有限，雖目前全台有633名特需專科醫師，且近2年仍僅有4人參與訓練。

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台灣重症兒360發展協會秘書長楊玲玲指出，雖然健保提供每半年一次的洗牙服務，但許多身心障礙者受限於移動能力與身體條件，根本難以自行前往醫療院所，同樣的健保給付條件，也很難支持醫師走進機構或居家提供服務，導致制度設計與實際需求之間出現落差。

這樣的斷裂，在第一線尤其明顯。嘉義市牙醫師公會理事長楊哲榮表示，除了在診所提供特需牙科服務外，公會也組成醫療團，定期前往機構、特教學校與護理之家，為特殊需求者提供口腔照護，但部分機構住民並不符合健保居家照護給付條件，卻同樣難以外出就醫，只能仰賴牙醫師到機構服務，目前仰賴地方衛生局經費支持，才得以維持服務。

近5年牙特計畫

楊哲榮坦言，單靠健保給付難以支撐醫師持續進入機構，即使想在健保架構下成立醫療團，仍有不少限制，也不是每間機構都能獲得資源。現有服務很大程度仰賴地方政府與「健康台灣深耕計畫」等補助，但需求始終存在，仍盼政府正視弱勢族群的口腔照護問題。

長期投入特教學校口腔服務的林口長庚兒童牙科系系主任蔣孟玲也指出，長庚醫院與診所組成醫療團，每月固定進入新北特教學校服務，一診往往需要半天時間，處理多名個案，但在健保制度下，每月最多僅能申報3萬點，報酬與投入不成比例。

她坦言，特需牙科治療耗時費力，與一般牙科自費項目的報酬差距極大，「同樣1小時，有人可以做高價植牙，但特需牙科卻是高強度、低報酬」，長期下來，難以吸引更多醫師投入。

醫界認為，特需牙科困境並非單一問題，而是制度設計、人力投入與醫療分流等多重因素交織，從給付誘因不足、居家服務成本過高，到分流機制未落實、無障礙環境不足，形成一連串斷點，讓醫療資源難以真正落到病人身上。

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