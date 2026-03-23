特需牙醫養成困境3-2》高齡化衝擊醫療！ 「到宅照護」成關鍵解方 醫：溫度才是關鍵

亞洲口顏疼痛及顳顎障礙症學會理事長、台北榮總口腔顎面外科主治醫師羅文良說，面對高齡化帶來的就醫困境，「到宅醫療」也逐漸受到重視；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕隨著台灣邁入高齡化社會，醫療需求逐漸轉向多元與個別化。醫師指出，現代醫療已不再只聚焦單一科別，而是強調跨專業整合與人本照護，特別是針對身心障礙者、高齡長者、癌症與重症患者等族群，更需要量身打造的醫療模式。

亞洲口顏疼痛及顳顎障礙症學會理事長、台北榮總口腔顎面外科主治醫師羅文良說，所謂「特殊需求醫療」的核心，在於服務無法配合一般醫療流程的患者，往往需結合內科、麻醉科、小兒科等團隊共同照護。他坦言，臨床上這類患者不僅身體負擔沉重，心理壓力與家庭照顧負擔也相當大，因此醫療角色不只是治療疾病，更要成為支持系統的一環。

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面對高齡化帶來的就醫困境，「到宅醫療」也逐漸受到重視。羅文良指出，不少長者居住在老舊公寓或長期臥床，外出就醫困難，透過醫療團隊進入家庭，不僅能提供基本治療，也能大幅減輕家屬壓力。他分享，曾有家屬在醫師到府服務時感動落淚，顯示醫療的價值不僅是技術，更在於「被看見與被陪伴」。

他也觀察到，許多重大疾病與生活習慣密切相關，例如口腔癌患者多與抽菸、飲酒或嚼檳榔有關，但不少康復者在治療後投入公益，回饋社會，形成正向循環。羅文良認為，醫療不只是治病，更能促進個人與社會的改變。

在AI與數位醫療快速發展下，羅文良強調，科技固然重要，但無法取代醫病之間的信任與溫度。未來醫療發展應兼顧效率與人性，透過跨科整合、到宅服務與早期預防，打造更有韌性且友善的醫療體系。

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