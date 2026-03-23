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健康 > 醫療急先鋒

醫療急先鋒》特需牙醫日常 蔣孟玲：「每一次看診，都是一場挑戰與感動」

2026/03/23 19:28

林口長庚兒童牙科系系主任蔣孟玲（右）說，受限於SMA患者的口腔與肌肉條件，牙醫師的姿勢與器械都要配合患者口內狀況，治療期間有時沒辦法完全站直。（蔣孟玲提供）

林口長庚兒童牙科系系主任蔣孟玲（右）說，受限於SMA患者的口腔與肌肉條件，牙醫師的姿勢與器械都要配合患者口內狀況，治療期間有時沒辦法完全站直。（蔣孟玲提供）

〔記者林志怡／台北報導〕身心障礙者受限於身心條件，口腔保健、治療困難度遠超一般人。林口長庚兒童牙科系系主任蔣孟玲長年提供特殊需求者牙科服務，更從2009年起持續前往新北特教學校提供口腔保健與治療。她笑說，她其實沒有想太多，只是覺得既然有人有需要，她就去提供服務，特需者有很多故事，多數都很可愛。

蔣孟玲從2009年起持續參加長庚醫院與診所組成醫療團隊，前往位於林口的新北特教學校提供口腔保健與治療服務。她回憶，新北特教學校一開始依靠幾位醫院牙醫師輪流前往服務，但後來特教學校考量學生性質，提出希望有固定一位牙醫師幫孩子看診，醫院一度很難找到願意幫忙的牙醫。

「我也沒有想太多事情，只是覺得今天有個地方有需要，那我就去。」蔣孟玲說，醫院尋找可以固定前往特教學校的牙醫師時，她覺得只是換個地方看診而已，又想到自己的孩子還算正常、健康，既然其他孩子有需要，她不排斥投入這樣的服務。

近5年牙特計劃服務人次

近5年牙特計劃服務人次

蔣孟玲說，當時她曾經擔心家裡的二寶才剛出生，還需要有人看顧，而她又是台北院區的牙醫師，往返林口、台北勢必需要時間通勤，所幸婆婆願意成為她的後盾，讓她可以投入特教學校的服務，不知不覺就服務了這麼多年。

「我自己看診的速度應該不會太慢，但對於這些孩子來說，幾十分鐘就已經是很大的挑戰。」蔣孟玲提到，她曾經在特教學校治療一位很漂亮的小女孩，她還記得當初孩子坐在輪椅上候診，過程中就出現了好多次癲癇小發作，治療期間也偶有小發作情況，此時也只能先等孩子發作結束後再繼續治療。

此外，蔣孟玲說，特需牙醫在看診期間常常遇到一些突發狀況，她曾經在特教學校遇到一位自閉症的男孩子，長得很高、很壯，本來處理蛀牙期間一切都很順利，只差最後的照光步驟，殊不知孩子情緒突然起來，手一揮就拔掉所有器械、再也不願意躺上診療椅，最後只能想辦法在地上幫孩子看診。

「看特需患者，裡面有很多故事，從基隆、宜蘭來的都有，他們多數都很可愛」，蔣孟玲提到，她曾在醫院照顧一位面部血管瘤個案，為避免讓患者全身麻醉，前後經歷了約30次門診完成治療，但她也笑說，其實她根本沒在算自己治療了患者幾次，都是後來護理師提起才意識到已經做了這麼多次治療。

蔣孟玲說，她還有另有一位脊髓性肌肉萎縮症（SMA）患者，他精通日語、英語，從小都是在家自學，是個非常聰明的人，這類疾病的患者下排前牙常常出現內凹，加上肌肉萎縮、張口度極小，洗牙機頭很難進入口腔治療，她也因此自製器械，只希望盡可能幫助這些患者。

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